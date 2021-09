Konsorsium Pertukaran Baterai Sepeda Motor Resmi Dijalankan Empat Perusahaan Ini

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM - Piaggio Group, Honda Motor Co., Ltd., KTM AG dan Yamaha Motor Co., Ltd., resmi menandatangani perjanjian dalam pembuatan Konsorsium Baterai Sepeda Motor yang dapat ditukar (SBMC).

Para anggota pendiri konsorsium percaya bahwa ketersediaan baterai yang dikembangkan secara bersama dan dapat saling bertukar adalah kunci untuk pengembangan elektromobilitas yang memiliki tegangan rendah.

Baca juga: HSBC Sasar Milenial Berpenghasilan Tinggi Lewat Layanan Premier 2.0

Langkah ini sekaligus sebagai cara untuk mempromosikan penggunaan secara massal kendaraaan listrik ringan, seperti moped, skuter, sepeda motor, sepeda motor roda tiga dan sepeda motor roda empat yang berada dalam sektor transportasi dan manajemen siklus hidup baterai yang lebih berkelanjutan dalam konteks kebijakan iklim internasional.

Tujuan yang mendasari konsorsium tersebut adalah agar ditemukannya solusi untuk kekhawatiran yang dimiliki oleh customer terkait masa depan elektromobilitas, seperti jarak tempuhnya, waktu pengisian daya dan infrastruktur, serta biaya yang nantinya akan dikeluarkan.

Baca juga: Menguat, Rupiah Berada di Level Rp 14.248 per Dolar AS pada 14 September 2021

Semuanya akan dicapai sesuai dengan empat tujuan utama, yaitu pengembangan spesifikasi teknis yang umum pada sistem baterai yang dapat ditukar, konfirmasi penggunaan secara umum sistem baterai.

Selanjutnya membuat dan mempromosikan, spesifikasi umum sebuah standar konsorsium yang berada dalam standardisasi badan Eropa dan internasional, serta kspansi penggunaan spesifikasi umum konsorsium hingga tahap global.

Melalui kerjasama erat dengan stakeholder dan negara, Eropa, serta badan standardisasi Internasional yang berkepentingan, para anggota pendiri konsorsium akan terlibat dalam menciptakan standar teknis internasional.

Saat ini, ketersediaan stasiun pengisian daya masih bervariasi antar negara dan informasi yang tersedia masih sangat terbatas bagi end user.

Oleh karena itu, melalui konsorsium ini, Piaggio, Honda, KTM dan Yamaha bertujuan untuk melibatkan para pembuat keputusan dalam pengembangan dan penyebaran infrastruktur pengisian daya untuk memajukan peningkatan pada kendaraan listrik ringan.