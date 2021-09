Menguat, Rupiah Berada di Level Rp 14.248 per Dolar AS pada 14 September 2021

Pegawai menunjukan uang dolar Amerika Serikat dan rupiah di gerai penukaran uang Ayu Masagung di Jakarta Pusat, Kamis (19/3/2020). Dalam artikel mengulas tentang nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di pasar spot yang ditutup menguat, Selasa (14/9/2021).

TRIBUNNEWS.COM - Pada akhir perdangagan, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di pasar spot ditutup menguat ke Rp 14.248 per dolar AS, Selasa (14/9/2021).

Sore ini, rupiah naik tipis 04% dibandingkan penutupan sebelumnya di Rp 14.253 per dolar AS.

Pergerakan rupiah pun sejalan dengan mayoritas mata uang di kawasan, sebagaimana dilansir Kontan.co.id.

Hingga pukul 15.00 WIB, hanya baht Thailand dan yen Jepang yang berada di zona negatif.

Baht menjadi mata uang dengan pelemahan terdalam di Asia setelah turun 0,20%.

Diikuti yen Jepang yang melemah tipis 0,009% terhadap the greenback.

Sementara itu, won Korea Selatan menjadi mata uang dengan penguatan terbesar di Asia setelah ditutup melonjak 0,44%.

Yuan China melesat 0,14%, peso Filipina naik 0,11%, dan rupee India menguat 0,10%.

Lalu, dolar Singapura terlihat naik 0,05%, dolar Hong Kong terapresiasi 0,02%, ringgit Malaysia, dan dolar Taiwan yang sama-sama menguat 0,007%.