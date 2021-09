Daftar Harga Mobil Datsun Bekas September 2021: Tipe Go Panca, Go Plus Panca, hingga Go Cross

TRIBUNNEWS.COM - Bagi konsumen yang akan mencari dan membeli mobil bekas, terdapat banyak pilihan pada bursa mobil.

Terdapat beberapa pilihan mulai dari merk, jenis, dan warna mobil.

Seperti diketahui, terdapat beberapa jenis mobil yang bisa ditemui, yakni matik atau Automatic Transmission (AT) dan manual atau Manual Transmission (MT).

Bagi Anda, konsumen yang akan membeli mobil, sejumlah produk dari Datsun mungkin bisa menjadi pilihan.

Beberapa tipe pada merk mobil Datsun, di antaranya Go Panca, Go Plus Panca dan Go Cross.

Pada tipe Go panca, tersedia dari tahun 2014 hingga 2019.

Selain itu, Go panca memiliki beberapa variasi daya kuda (dk) pada mobilnya, yakni 67 dan 76.

Sebelum membeli, konsumen diharapkan cek terlebih dahulu harga mobil yang akan dibeli.

Konsumen diharapkan mampu memastikan harga mobil yang akan dibeli, tidak berbeda jauh dari pasar.

Selain itu, sebelum membeli, konsumen harus memastikan terlebih dahulu kondisi interior serta eksterior pada mobil.

Datsun Go Cross (THE MOTOR EXPERT)

