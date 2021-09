Hayaidesu Kenalkan Handgrip Buatan Katros Garage dan Shitlicious

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Produsen protektor bodi motor Hayaidesu menjalin kolaborasi dengan dua influencer otomotif Ibukota Andi Akbar dan Alitt Susanto dengan meluncurkan dua handgrip terbaru untuk setang motor.

Handgrip pertama dari Andi Akbar alias Atenx Katros menyasar para penikmat modifikasi motor yang desainnya dipersonalisasi.

Handgrip kedua buatan Shitlicious dari Alitt Susanto diberi nama “The Journey” mengusung konsep perjalanan.

"Handgrip Hayaidesu merupakan sebuah universal handgrip yang memiliki material soft compound, yang membuat handgrip ini terasa empuk dan nyaman ketika digunakan," ungkap GM Marketing Hayaidesu Pramondiaz Utomo Bako, Rabu (29/9/2021).

Kolaborasi ini menambahkan koleksi handgrip Hayaidesu selama ini seperti The Storm, The Urban, The Tourer, Hayaidesu X Tokopedia, Hayaidesu X Katros Garage dan Hayaidesu X Shitlicious.

Menurut Atenx Katros, memodifikasimotor sebenarnya bukan untuk membuat motor kelihatan lebih hedon atau bagus, tapi untuk membuat motor menampilkan personalisasi pemiliknya.

Sebelumnya, Hayaidesu kolaborasi dengan Tokopedia untuk menghadirkan handgrip khusus bagi pecinta otomotif.

"It’s not about the destination, it’s about the journey," ujar Alitt Susanto.

Handgrip kolaborasi ini hanya akan dirilis di Hayaidesu Indonesia Official Store and Katros Garage Official Store di platform Tokopedia pada 1 Oktober 2021 dengan harga spesial dari harga Rp 295.000 menjadi Rp 147.500 untuk pembelian selama 1-5 Oktober 2021.