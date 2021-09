Masa Garansi Habis, Pakai Mitsubishi Extended Smart Package, Perawatan Mobil Hemat 27 Persen

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Saat ini, banyak fenomena pengguna mobil tidak datang lagi ke bengkel resmi setelah masa garansi tidak berlaku.

Head of After Sales Marketing and Promotion Section PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) Tegar Ardisura Raharja, mengatakan ketika masa garansi kendaraan tidak berlaku memang cenderung banyak para kustomer melakukan perawatan di bengkel umum karena faktor biaya yang biasa dibilang lebih rendah.

"Tetapi perlu dipertimbangkan juga untuk para kustomer, perawatan kendaraan di dealer resmi ada keuntungan, seperti history kendaraan secara berkala tetap tercatat. Apabila ada kerusakan bisa diprediksi terlebih dulu dan cegah kerusakan lebih parah," ungkap Tegar saat media interview, Rabu (29/9/2021).

Pemilik yang servis di dealer resmi juga tak perlu khawatir menyoal komponen, ada jaminan genuine parts.

"Yang terpenting, harga jual kembali akan tetap tinggi karena melakukan perawatan di bengkel resmi," imbuh Tegar.

Bagi konsumen yang habis masa garansinya, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) menyediakan program Extended Smart Package.

Program Extended Smart Package diklaim akan memberikan banyak keuntungan bagi konsumen dalam melakukan perawatan kendaraan.

"Bagi yang habis masa garansinya, mulai pertimbangkan datang lagi atau tidak, kami punya program Extended Smart Package. Dengan paket ini customer dapat keuntungan lebih baik dan hemat 27 persen," jelasnya.