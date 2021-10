Daftar Harga Mobil Bekas Datsun Oktober 2021: dari Go Panca hingga Go Cross, Mulai Rp 50 Juta

TRIBUNNEWS.COM - Berikut adalah daftar harga mobil bekas merek Datsun pada Oktober 2021, dari seri Go Panca hingga Go Cross.

Harga termurah adalah Rp 50 juta pada seri Go Panca dan Go Plus Panca, yang sama-sama diproduksi pada tahun 2014.

Kedua seri tersebut memiliki spesifikasi yang sama pula, yaitu 1.200 cc dan 76 daya kuda (dk), tetapi hanya berbeda pada variannya saja.

Sedangkan yang paling mahal ada pada seri Go Cross dengan harga Rp 150 juta, yang diproduksi pada tahun 2019.

Baca juga: Daftar Harga Mobil Daihatsu Sirion Bekas Tahun Produksi 2007-2018, Mulai dari Rp 60 Juta

Baca juga: Daftar Harga Mobil Proton Bekas Oktober 2021: Tersedia Tipe Exora, Savvy, Saga, hingga Suprima S

Daftar harga pada artikel ini diurutkan dari varian, tahun produksi, spesifikasi, dan harga.

Berikut adalah daftar lengkap harga mobil bekas Datsun pada Oktober 2021, dikutip dari gridoto.com.

Go Panca

-Varian STD MT 2014, 1.200 cc, 76 dk, Rp 50 juta.

-Varian STD MT 2015, 1.200 cc, 76 dk, Rp 55 juta.

- Varian T Style M/T 2015, 1.200 cc, 67 dk, Rp 60 juta.