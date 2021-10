Daftar Harga Mobil Chevrolet Spark & Trailblazer Oktober 2021: Dari Rp 60 Juta sampai Rp 320 Juta

All New Chevrolet Spark

TRIBUNNEWS.COM - Berikut adalah daftar harga mobil Chevrolet Spark dan Chevrolet Trailblazer untuk Oktober 2021.

Untuk harga tipe Spark dimulai dari Rp 60 juta dengan spesifikasi 1.000 cc serta 98 daya kuda (dk).

Sedangkan variannya adalah All New A/T dan diproduksi pada tahun 2010.

Sementara yang termahal adalah tipe Trailblazer dengan harga Rp 320 juta dan spesifikasi 2.500 cc, 200 dk.

Variannya adalah LTZ A/T 4x2 Facelift dan tahun produksinya adalah 2017.

Secara lengkapnya berikut adalah daftar lengkap harga mobil Chevrolet Spark dan Trailblazer untuk Oktober 2021 dikutip dari gridoto.com:

Chevrolet Spark

- Varian All New A/T 2010, 1.000 cc, 98 dk, Rp 65 juta.

- Varian All New M/T 2010, 1.000 cc, 98 dk, Rp 60 juta

- Varian All New A/T 2011, 1.000 cc, 98 dk, Rp 70 juta.