Honda Prospect Motor Pamer All New Honda BR-V di Semarang

PT Honda Prospect Motor (HPM) resmi merilis mobil New Honda BR-V pada ajang pameran otomotif Telkomsel Indonesia Internasional Motor Show (IIMS) 2019 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Utara, Kamis (25/4/2019). Mengusung tema Brave New World, BR-V tampil semakin elegan dengan sentuhan kemewahan pada interior dan eksterior. (Tribunnews/Jeprima)

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Usai pertama kali diluncurkan pada 22 September 2021 lalu dan hanya dipamerkan di Dreams Cafe, Spark, Senayan, Jakarta, kali ini PT Honda Prospect Motor (HPM) memboyong All New Honda BR-V dipamerkan di Semarang, Jawa Tengah.

All New Honda BR-V hadir di pameran bertajuk Honda Auto Show yang diselenggrakan di Paragon Mall Semarang, mulai 14 – 17 Oktober 2021.

Sales and Aftersales Director Honda Semarang Center Sumantri, mengatakan ini merupakan kesempatan istimewa bagi konsumen Honda dan masyarakat di kota Semarang dan sekitarnya karena akhirnya dapat melihat secara langsung All New Honda BR-V.

"Kami juga menawarkan berbagai program penjualan dan aktivitas untuk konsumen pada pameran ini," ungkap Sumantri, Jumat (15/10/2021).

Selain memamerkan All New Honda BR-V, Honda Semarang Center juga menampilkan berbagai produk Honda lainnya, seperti Honda City Hatchback RS, New Honda Mobilio, dan New Honda HR-V.

Pada pameran ini, pengunjung juga dapat merasakan langsung sensasi berkendara dengan fitur keselamatan dari Honda melalui simulator Honda Sensing.

Untuk mengembangkan generasi kedua dari Honda BR-V, Honda melakukan studi panjang dan mendalam untuk menangkap kebutuhan serta kebiasaan berkendara dari konsumen mobil SUV berkapasitas 7 penumpang.

Sebelum diproduksi secara massal, Honda mengembangkan model konsep yang disebut sebagai New 7 Seater eXcitement (N7X) untuk menangkap masukan konsumen mengenai konsep yang menjadi cikal bakal generasi kedua dari Honda BR-V.

Setelah dipamerkan di berbagai daerah di Indonesia, N7X Concept mendapatkan sambutan yang sangat positif dari konsumen yang kemudian menjadi dasar pengembangan All New Honda BR-V.