Simak Perbedaan SPBU Pertamina Pasti Pas dan Pasti Prima

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setiap mengisi bahan bakar kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina, kita kadang menemukan plang neon sign bertuliskan Pasti Pas berwarna merah dan Pasti Prima yang berwarna biru.

Kedua SPBU ini sama-sama dikelola Pertamina namun ternyata memiliki perbedaan khusus.

Irto Ginting, Pjs. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga (Subholding Commercial & Trading) PT Pertamina memberikan penjelasannya.

"Pasti Pas merupakan sertifikasi bagi SPBU yang yang memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditetapkan dalam Pertamina Way," ujar Irto.

Pertamina Way merupakan program dari Pertamina, di mana konsumen akan mendapatkan kualitas dan kuantitas BBM yang terjamin, pelayanan yang ramah, dan fasilitas yang nyaman.

Irto menjelaskan perbedaan SPBU Pasti Prima merupakan pengembangan dari SPBU Pasti Pas terutama dari sisi pelayanan.

"Pasti Prima merupakan next level dari Pasti Pas, di mana level pelayanan, jenis produk, serta kelengkapan layanan berbasis One Stop Service yang menyesuaikan lifestyle atau gaya hidup konsumen melalui pengembangan Non Fuel Ouflet," ungkap Irto.

"Fasilitasnya (SPBU Pasti Prima) mini market, ATM, food and beverages, auto care atau otomotif outlet serta produk unggulan Pertamina Bright Gas dan juga pelumas lebih bervariasi dan lengkap," sambungnya.

Sementara, untuk fasilitas SPBU Pasti Pas cukup standar seperti toilet, tempat ibadah dan tempat isi angin.

Irto menegaskan walaupun beda fasilitas, Pertamina menjamin seluruh SPBU Pasti Pas dan Pasti Prima memiliki standar takaran BBM yang sama.

"Untuk ketepatan takaran tidak ada perbedaan sama sekali karena secara metode pengukurannya sama," pungkasnya.

Laporan: Muslimin Trisyuliono

Artikel ini tayang di Gridoto dengan judul Sering Bolak-balik Masuk Ternyata Enggak Sama, Ini Perbedaan SPBU Pertamina Pasti Pas Dengan Pasti Prima