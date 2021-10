All New Honda City yang Pertama Aplikasikan Remote Engine Start di Kelasnya

Acara peluncuran All New Honda City via virtual, Kamis (28/10/2021).

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - All New Honda City generasi kelima yang resmi meluncur hari ini dilengkapi dengan fitur canggih Remote Engine Start yang dapat menghidupkan mesin kendaraan dan A/C secara otomatis sebelum memasuki kendaraan.

All New Honda City merupakan model pertama di kelasnya yang memiliki fitur ini.

Sebelumnya, teknologi ini telah lebih dulu disematkan pada line up mobil Honda lainnya yang dipasarkan di Indonesia sepertiAll New Honda Accord, All New Honda Civic RS, Honda City Hatchback RS, New Honda CR-V dan All New Honda BR-V.

President Director PT Honda Prospect Motor Takehiro Watanabe di acara peluncuran virtual hari ini, Kamis (28/10/2021) mengatakan All New Honda City diciptakan untuk merepresentasikan kesuksesan bagi pemiliknya.

"Kini, model terbaru All New Honda City menghadirkan berbagai penyegaran tampilan dan fitur untuk menjadi sebuah mini sedan terdepan di kelasnya," ungkap Watanabe.

Di sisi interior, All New Honda City menggunakan panel dashboard baru dengan warna hitam.

Sementara Meter Cluster semakin modern dilengkapi Multi Information LCD Display untuk menampilkan berbagai informasi penting saat berkendara.

Lingkar kemudi dan Shift Knob dibalut dengan bahan kulit yang menambah kesan premium. Tombol Cruise Control dan Paddle Shift ditanamkan pada setir kemudi untuk meningkatkan kenyamanan saat berkendara.

Mobil ini dilengkapi 8 inch Advanced Capacitive Touchscreen yang dilengkapi dengan Bluetooth Audio, AM/FM Radio, Hands-Free Telephone dan Smartphone Connection.