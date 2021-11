Di GIIAS 2021 Astra Financial and Logistic akan Tonjolkan Berbagai Inovasi Digital

Jumpa Pers Astra Financial and Logistic jelang GIIAS 2021, Menara Astra, Jakarta Pusat, Senin (1/11/2021).

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pola konsumsi masyarakat berubah sejak pandemi melanda, kini banyak kegiatan dilakukan melalui digital.

Selain mendukung layanan yang minim kontak, layanan digital juga dianggap lebih mudah dan cepat.

Dalam hal ini, Astra Financial and Logistic turut menyajikan pelayanan terbaiknya. Dimulai dari awal tahun ini, aplikasi Moxa diluncurkan sebagai pusat layanan digital dari Astra Financial and Logistic dan mitra.

Selain itu, pada bulan September lalu aplikasi AstraPay juga resmi diperkenalkan ke pihak eksternal untuk memudahkan konsumen Grup Astra dan masyarakat umum dalam melakukan pembayaran yang mudah dan aman.

"Tentu saja dalam hal pembiayaan dan asuransi kendaraan Astra Financial and Logistic turut menyediakan layanan digital yang memudahkan pengguna untuk membayar angsuran, serta premi asuransi secara cepat dan bisa di mana saja," ungkap Director In Charge Astra Financial and Logistic Suparno Djasmin, saat acara di Menara Astra, Senin (1/11/2021).

Baca juga: Jadi Partner Utama GIIAS 2021, Astra Financial and Logistic Usung Booth Bertema Beyond Infinity

Pada perhetalan GIIAS 2021, seluruh Lembaga Jasa Keuangan yang tergabung di Astra Financial and Logistic, seperti ACC, FIFGROUP, TAF, Asuransi Astra, AstraLife, MauCash dan AstraPay akan menampilkan inovasi digital masing-masing untuk melayani konsumen.

Astra Credit Companies (ACC) memiliki ACC ONE yang dapat diakses melalui aplikasi mobile dan web agar pelanggan dapat proses pembiayaan yang lebih cepat dan mudah.

Terdapat juga aplikasi FLEX dari TAF yang menawarkan fitur pengajuan kredit dan kalkulasi kredit mobil.

Untuk menyempurnakan penyelenggaraan GIIAS 2021, Gaikindo tengah menyiapkan aplikasi khusus bernama GIIAS Auto360. (Gaikindo)

FIFGROUP memiliki Fiona yang berperan sebagai chabot serta aplikasi FIFADA untuk melihat katalog produk FIFGROUP.