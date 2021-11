Lima Model Terbaru Low MPV Ini Siap Perang di GIIAS 2021

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 akan menjadi akan pertempuran model low MPV setidaknya bagi empat brand otomotif.

Keempat brand tersebut adalah Mitsubishi, Toyota, Daihatsu dan Suzuki. Keempatnya akan menampilkan model terbaru, masing-masing adalah New Xpander, New Xpander Cross, All New Avanza, All New Xenia, dan Ertiga.

New Xpander

PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) secara resmi melaunching Mitsubishi New Xpander dan New Xpander Cross, Senin (8/11/2021) lalu secara virtual.

Pada sisi eksterior, New Xpander hadir dengan bahasa desain “Dynamic Shield” khas Mitsubishi Motors, yang telah mendapatkan penyegaran sehingga tampil lebih gagah, modern dan mewah, yang meningkatkan karakteristik SUV yang lebih aktif.

Pembaruan eksterior terlihat dari New Front Bumper Design, New T-Shape Headlight with LED, New Rear Design, New T-Shape LED Tail Light, Side Sill Garnish, Electric Switch Tail Gate Door Handle dan New 17 inch Two Tone Alloy Wheel.

Di bagian interior, New Xpander menawarkan ruang interior yang luas dengan total 19 ruang penyimpanan, serta pilihan konfigurasi kursi terbaik di kelasnya, memberikan kemudahan dan utilitas maksimal.

Pembaruan interior pada New Xpander terdapat pada New Horizontal Axis Design Dashboard with soft touch, New Interior Color and Accent, New Digital AC Panel, New 8 inch Touchscreen Audio with Smartphone Linked Display Audio (SDA), New Design Meter Cluster with Opening Animation, New Design Steering Wheel with Audio Steering and Hands Free Switch, New Rear AC Garnish, New Instrument Panel and Door Trim with Soft Pad, New Dimension Seat Design, New Console Tray and Card Holder, New Rear Armrest with Cup Holder, New Floor Console with Armrest4, New Rear USB Port on Front Console, KOS dan Start Stop Button, serta Cruise Control.

New Xpander dibekali dengan pilihan transmisi New CVT. Dimana performa CVT New Xpander dapat memberikan keseimbangan terbaik antara akselerasi yang maksimal dan tajam layaknya transmisi AT 8 percepatan, efisiensi bahan bakar, kerapatan, serta perpindahan yang mulus.