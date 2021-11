Mitsubishi New Xpander Cross Meluncur dengan Performa Berotot

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) juga mengenalkan Mitsubishi New Xpander Cross selain New Xpander.

Tidak seperti New Xpander yang hadir dengan banyak ubahan, perubahan yang paling menonjol di New Xpander Cross ada pada performa dan sedikit penyegaran di eksterior dan interior.

Pengembangan performa, New Xpander Cross terdapat pada New CVT, dengan segala manfaat dan keunggulan seperti yang telah dijabarkan pada New Xpander.

Dimana performa CVT New Xpander Cross dapat memberikan keseimbangan terbaik antara akselerasi yang maksimal dan tajam layaknya transmisi AT 8 percepatan, efisiensi bahan bakar, kerapatan, serta perpindahan yang mulus.

Pada sisi eksterior, New Xpander Cross tetap mempertahankan tampilan tangguh dan mewah.

Grille New Xpander Cross mendapatkan penyegaran dengan New Black Metallic Grille yang memperkuat tampilan tangguh nan mewah dari sebuah SUV.

Pada sisi interior New Xpander Cross hadir lebih mewah dan elegan yang meningkatkan kenyamanan berkendara, dengan penyematan nuansa interior yang berbeda dari New Xpander.

Dengan kombinasi warna navy dan hitam, memberikan kesan elegan dan sporty sesuai dengan karakteristiknya.

Interior New Xpander Cross hadir dengan sorotan penyegaran pada New Horizontal Axis Design Dashboard with soft touch, New Instrument Panel and Door Trim with Soft Pad, New Interior Color (Black and Navy Blue).

Ada pula Console Tray and Card Holder, New Floor Console with Armrest, New Digital AC panel, New 9 inch WSVGA Capacitive Touch Panel Display with Smartphone-Linked Display Audio (SDA), New Design High Contrast Meter Cluster with Color MID, New Steering Wheel with Audio Steering and Hands Free Switch, New Synthetic Leather Seat with Heat Guard Function, New Rear Armrest with Cup Holder, New Rear Dial AC Garnish dan New Rear USB Port on front console.

Disamping fitur yang telah dilengkapi pada model sebelumnya, sistem dan keselamatan baru telah disematkan pada New Xpander Cross sebagai berikut, New Speed Sensitive Automatic Door Lock, New Electric Parking Brake (EPB) with Brake Auto Hold.

Segala pengembangan dan penyegaran baru yang disematkan pada New Xpander Cross, melengkapi berbagai keunggulan yang ada pada model sebelumnya.

Mitsubishi New Xpander Cross hadir dalam tiga varian, yaitu Xpander Cross Premium Package CVT, Xpander Cross CVT dan Xpander Cross MT.

Dengan lima pilihan warna, yakni Quartz White Pearl, warna baru Blade Silver Metallic, Jet Black Mica, Graphite Gray Metallic dan Sunrise Orange. Seluruh varian Xpander Cross hadir dengan warna interior Black and Navy.