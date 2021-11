Jadi yang Terbesar di GIIAS 2021, Ini Penampakan Booth Hyundai Motors

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hari Darmawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hyundai Motors Indonesia (HMID) untuk pertama kalinya berpartisipasi dalam ajang otomotifGaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021.

Menariknya, booth milik Hyundai di menjadi yang terbesar dengan luas 2.479 meter persegi menempati area Hall 5-6 ICE BSD City.

Booth Hyundai mengusung tema "Indonesia: Into the Spotlight of Innovations", dan para pengunjung akan menemukan begitu banyak inovasi yang terus didorong oleh Hyundai.

Booth terluas ini juga memamerkan mobil unggulan mereka mulai dari mobil konvensional hingga electric car milik Hyundai.

Setidaknya akan ada 14 unit mobil yang ditampilkan, 10 unit kendaraan test-drive, 7 area dengan pendekatan teknologi dan interaktif. Layanan program Hyundai Service Point juga akan tersedia dan berlokasi di area parkir ICE Hall 10.

Hyundai akan menghadirkan lini produk terbarunya di kategori SUV, Hyundai CRETA, yaitu mobil pertama yang akan diproduksi di pabrik Hyundai di Indonesia dan untuk masyarakat Indonesia.

Hyundai juga akan memperlihatkan komitmennya untuk berinovasi yang tidak hanya dari sisi produk, namun juga melalui serangkaian gebrakan di sisi teknologi dan layanan.

Bersamaan dengan kehadiran CRETA, Hyundai juga turut menghadirkan Hyundai Bluelink, sebuah teknologi konektivitas yang memberikan akses kepada penggunanya untuk terhubung dengan CRETA miliknya melalui smartphone.

Selain itu, akan diperkenalkan pula sebuah layanan dengan pendekatan khusus yang memberikan para pelanggan kebebasan dalam memiliki mobil sesuai dengan kebutuhan, preferensi, dan selera masing-masing.

Pameran otomotif GIIAS 2021 sendiri digelar mulai Kamis (11/11) hingga Minggu (21/11) berlokasi di ICE, BSD City, Tangerang.

Deretan kendaraan penumpang dan kendaraan komesial kenamaan dunia yang akan dipamerkan, antara lain Audi, BMW, Daihatsu, Honda, Hyundai, Isuzu, KIA dan Lexus.

Mazda, MG, Mini, Mitsubishi Motors, Nissan, Suzuki, Toyota, VW, dan Wuling. Tak ketinggalan, kendaraan komersial seperti Isuzu, Hino, Mitsubishi Fuso, dan Scania juga akan tampil dalam gelaran tersebut.