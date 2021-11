Hanya Diproduksi 125 Unit, Suzuki Ingin All New Ertiga Sport FF Eksklusif

Hanya Diproduksi Sebanyak 125 Unit, Suzuki Ingin All New Ertiga Sport FF Eksklusif

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hari Darmawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) baru saja memperkenalkan mobil terbarunya yaitu All New Ertiga Sports FF pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021.

Tetapi, All New Suzuki Ertiga Sport FF ini ternyata diproduksi terbatas dan hanya sebanyak 125 unit saja yang akan dijual kepada konsumen.

4W Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales Donny Saputra mengatakan, alasan All News Suzuki Ertiga Sport FF ini diproduksi terbatas adalah karena ingin menunjukkan eksklusivitas.

"Kami ingin nantinya All New Suzuki Ertiga Sport FF ini menjadi eksklusif di masyarakat, maka diproduksi terbatas," ucap Donny dalam konferensi pers pada ajang GIIAS 2021, Jumat (11/12/2021).

All New Suzuki Ertiga Sport FF sendiri, menghadirkan 13 perubahan dibandingkan generasi Ertiga Sport sebelumnya. 13 perubahan yang dilakukan diantaranya 11 pada eksterior dan 2 pada interior.

Beberapa perubahan yang ada pada All News Suzuki Ertiga Sport FF yaitu, Front Grille Color yang sebelumnya berwarna silver menjadi hitam.

Suzuki Indomobil Sales (SIS) meluncurkan produk baru Ertiga Suzuki Sport FF dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis (11/11/2021). Penampilan Ertiga Suzuki Sport FF terlihat berkarakter sporty lebih tegas ketimbang Ertiga Suzuki Sport. Hal pembeda bisa terlihat dari desain kit bodi, bumper depan, dan lampu kabut. Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/Jeprima)

Kemudian perubahan lain yaitu pada Front Diffuser Black Color with Red Accent Color, Front Under Spoiler List Black Color, Bold Two-Tone Color, Outside Mirror Black with Red Color Decal dan Side body Black Decal.

Kemudian ada juga perubahan pada sisi samping bagian bawah body yaitu Side Under Black Color with Red Accent Color, Rear Upper Spoiler Black Color, Moulding Back Door Garnish Red Color.

Selanjutnya pada bemper belakang juga diberikan penyegaran yaitu Rear Diffuser Black Color with Red Accent Color, Black Decal on Rear Bumper, Red Stitch Leather Look Seat dan E-Mirror.

Head of 4W Product Development PT SIS Yulis Purwanto mengatakan, perubahan yang dilakuan ini tentunya untuk memberikan pengalaman berkendara yang aman bagi keluarga namun memberikan kesan mewah.