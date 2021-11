All New Ertiga Sport FF Dapat Sambutan Antusias di Jawa Timur, Unit Mulai Dikirim ke Diler

All New Ertiga Sport FF di booth Suzuki di pameran otomotif GIIAS 2021, Kamis (11/11/2021).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peluncuran All New Ertiga Sport FF oleh PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) mendapat sambutan hangat konsumen, termasuk di daerah.

Assistant to 4W Sales Department Head PT SIS Sukma Dewi mengatakan sambutan paling antusias dapat dari konsumen Suzuki di Jawa Timur yang selama ini memang menjadi pasar bagus bagi MPV Ertiga.

"Sambutan antusias ditunjukkan di Jawa Timur. Total SPK (surat pemesanan kendaraan) untuk All New Ertiga Sport FF ini mencapai 25 persen dari total SPK yang kami terima sejak peluncuran kemarin (hari pertama GIIAS, Kamis)," ujar Sukma Dewi di acara bincang dengan media di gelaran hari kedua GIIAS 2021, Jumat (12/11/2021).

Sukma Dewi menambahkan, pihaknya sudah mulai mengirimkan unit All New Ertiga Sport FF ke sejumlah diler. "Diler kami di 13 daerah juga bikin showroom event untuk mengajak prngunjung melihat Ertiga Sport FF," ungkapnya.





Tetap Kompetitif di Pasar

4W Marketing Director PT SIS Donny Saputra menambahkan, pihaknya memutuskan meluncurkan All New Ertiga Sport FF dilatarbelakangi alasan demi menjaga daya saing line up Ertiga di pasar.

Menurutnya, pasar atau penjualan terbesar kendaraan penumpang di Indonesia berasal dari model low MPV dan low SUV. Suzuki menggarap pasar tersebut melalui Ertiga.

Fitur-fitur All New Ertiga Sport FF

"Bagi kami Ertiga adalah produk unggulan kami di pasar domestik dan ekspor, karena itu kami berkepentingan menjaga competitiveness produk ini di pasar," ujar Donny Saputra.

"Menurut kami, All New Ertiga ini masih rekevan dengan kebutuhan pasar di Indonesia," imbuhnya.

All New Ertiga Sport FF sendiri diproduksi terbatas untuk pasar domestik, yakni hanya 125 unit.

List harga All New Ertiga Sport FF.

"Kita hanya memproduksi secara terbatas hanya 125 unit saja. Kami ingin produk ini bisa eksklusif dan harapannya bisa jadi acuan konsumen kami jika ingin lakukan modifikasi Ertiga-nya," ujar Donny.

Kami sudah menyediakan parts modifikasi di line up Suzuki Genuine Accessories yang bisa tersedia di seluruh diler kita di Indonesia," imbuhnya.