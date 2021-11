Hyundai Creta Punya Layanan Kustomisasi Ini, Ada 10 Paket Fitur!

Laporan Reporter Gridoto, Rayhansyah Haikal Wishnumurti

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hyundai Creta yang baru saja meluncur memiliki layanan kustomisasi bernama My Own CRETA yang lengkap dengan 10 paket fitur ini.

Layanan My Own CRETA hadir sebagai salah satu fitur Click to Buy yang bisa diakses di laman resmi Hyundai Indonesia.

Lewat layanan tersebut, calon pemilik Hyundai Creta dapat mempersonalisasikan mobilnya mulai dari warna bodi, pilihan warna interior, sampai fitur-fiturnya.

Sebagai informasi awal, layanan kustomisasi My Own CRETA berlaku hanya untuk Hyundai Creta varian Trend saja.

Apa saja yang didapat pada layanan My Own CRETA? Pertama, calon pemilik bisa memilih kombinasi warna yang terdiri dari 10 warna eksterior dan 2 warna interior.

Sepuluh warna eksterior Creta tersebut ada Creamy White Pearl, Magnetic Silver Metallic, Titan Grey Metallic, Midnight Black Pearl, Glowing Silver Metallic, Galaxy Blue Pearl, Dragon Red Pearl.

Kemudian, warna Magnetic Silver-Black Two-Tone, Dragon Red-Black Two-Tone, dan Creamy White-Black Two Tone. Untuk interiornya ada warna Black/Cognac Brown Two-Tone dan Full Black.

Selain warna eksterior dan interior, calon pemilik juga mendapatkan 3 pilihan desain gril dan daytime running light (DRL).

Menariknya, layanan My Own CRETA memberikan pemilik 10 paket fitur yakni Sport, Lighting, Sunroof & Two Tone, Premium, Outdoor, BOSE Sound, Air Purifier, High-Tech, Body Kit, dan Red Color Pack.