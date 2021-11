Beli New Xpander dan New Xpander Cross Makin Murah, Ini Promonya di GIIAS

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) ikut meramaikan ajang GIIAS 2021 di ICE BSD, Tangerang, Banten, dari 11-21 November 2021.

Pada pameran ini, MMKSI menebar banyak promo penjualan menarik, terutama untuk Mitsubishi Xpander dan Xpander Cross.

Berkat relaksasi PPnBM dari pemerintah, untuk New Xpander mendapat potongan harga hingga Rp 27 juta, sementara New Xpander Cross didiskon sampai Rp 28 juta.

Deputy Group Head Sales and Marketing Planning and Operation MMKSI Muhammad Arwani, mengatakan Setiap pembelian New Xpander dan New Xpander Cross akan mendapatkan langsung Mitsubishi Smart Package.

"Setiap pembelian New Xpander atau New Xpander Cross ini selama periode 4 tahun customer tinggal mengisi bahan bakar saja selama periode tersebut tanpa dibebani biaya perawatan maupun spare parts," jelas Arwani, Jumat (12/11/2021).

Secara rinci, konsumen akan mendapatkan gratis biaya jasa 50.000 km atau 4 tahun, gratis biaya spare part 50.000 km atau 4 tahun, asuransi kecelakaan diri selama satu tahun dan asuransi ban selama 1 tahun.

Tak hanya itu, konsumen yang membeli New Mitsubishi Xpander di GIIAS akan mendapatkan, gratis kaca film Konica Minolta dan gratis kaca film V-Kool untuk New Xpander Cross dan khusus tipe premium package.

Mitsubishi Xpander sudah dilaunching sejak 2017 dan MMKSI menganalisa selama pemakaian 3-4 tahun terakhir ada pemilik Xpander lama ingin mengganti kendaraannya dengan Xpander baru.

"0Untuk customer ini kami memberikan Loyalty Program, yaitu kami memberikan voucher belanja Rp 1,5 juta untuk pembelian kembali Xpander lama maupun Xpander Cross lama melalui GIIAS sampai dengan 31 November nanti," ungkap Arwani.

Untuk customer yang ingin membeli Xpander maupun Xpander Cross model lama dengan harga yang lebih kompetitif dan MMKSI memberikan paket pembiayaan yang sangat menarik.

New Xpander dipamerkan di booth Mitsubishi dalam ajang pameran otomotif tahunan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021, gedung ICE, BSD, Tangerang, Banten, (11-21/11/2021). (Tribunnews/Lendy Ramadhan) (TRIBUNNEWS.COM/TRIBUNNEWS.COM/Lendy Ramadhan)

"Kita memiliki paket pembiayaan leasing yang menarik dari Dipo Finance dengan bunga nol persen 1 tahun dam kita juga menawarkan DP ringan 10 persen, ada asuransi kendaraan selama 3 tahun, juga ada smart cash. Dengan ini kami harapkan customer yang menginginkan Xpander dengan harga lebih kompetitif bisa memilih Xpander dan Xpander Cross model lama ini. Tetapi harus segara, karena jumlahnya sudah sangat terbatas," jelasnya.

Kemudian, MMKSI juga menawarkan kepemilikan dari Mitsubishi Xpander Rockford Fosgate Black Edition yang saat ini masih tersedia.

"Kami masih memiliki Xpander Rockford Fosgate Black Edition dengan jumlah terbatas yang ditawarkan dengan paket bunga nol persen satu tahun, DP ringan 10 peesen, paket asuransi dan juga smart cash," imbuh Arwani.