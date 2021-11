Mesin Isuzu D-max 4x4 Lebih Kompak Tenaga Makin Badak, Siap Maksimalkan Bisnis Mining dan Perkebunan

Penampilan All New Isuzu D-max di booth Isuzu pada pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021, Kamis (11/11/2021).

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Di pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021, PT Isuzu Astra Motor Indonesia IIAMI) tidak hanya meluncurkan Traga Blind Van, tapi juga meluncurkan All New mu-X 4x4 dan kendaraan double cabin All New D-max 4x4.

All New mu-X dan kendaraan double cabin All New D-max dirancang Isuzu sebagai kendaraan operasional yang menyasar sektor tambang, perkebunan dan perusahaan rental yang menyewakan kendaraan untuk perusahaan tambang dan perkebunan.

Sebagai kendaraan pekerja, Isuzu Dmax dan mu-X 4×4 generasi terbaru memiliki mesin diesel dengan kubikasi mesin (kapasitas CC) lebih kecil/lebih kompak hanya 1900 cc, namun tenaga yang dihasilkan semakin besar menjadi 150 horse power.

Chief Operation Officer (COO) Astra Isuzu Yohanes Pratama

Kapasitas mesin ini jauh lebih kecil jika dibandingan dengan generasi D-max dan mu-X terdahulu. Tapi, meski mesinnya lebih kompak, tenaga yang dihasilkan jauh lebih bertenaga.

Isuzu D-max terbaru menggendong mesin Blue Power 1.9 liter berkode RZ4E-TC yang mampu menghasilkan tenaga maksimum 150 PS pada 3.600 rpm dan torsi maksimum 349,8 Nm/1.800-2.600 rpm.

Mesin yang sama, juga dipasang di Isuzu mu-X terbaru yang diluncurkan berbarengan dengan D-max terbaru di GIIAS 2021, Kamis (11/11/2021) lalu.

Mesin Revolusioner

Yohanes mengatakan, keputusan Isuzu mengganti mesin dari tipe 4JK1-TC berkapasitas 2.499 cc ke mesin RZ4E-TC berkapasitas 1.900 cc merupakan hal revolusioner karena mesin terbaru 4JK1-TC merupakan mesin yang berkapasitas kompak namun memiliki output yang lebih tinggi.

Sekadar kilas balik, Isuzu D-max pertama kali dipasarkan di Indonesia pada 2009 menggunakan mesin diesel commonrail 4JJ1-TC berkapasitas 3.000 cc bertenaga136 PS.

Komparasi performa mesin lama dan mesin terbaru pada Isuzu All New D-max dan All New mu-X.

Memasuki tahun 2013, Isuzu merilis D-max dengan memperbarui desain dan mesinnya dengan mesin diesel 2.500 cc tipe 4 JK1-TC bertenaga 136 PS.