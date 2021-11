Pembebasan PPnBM Bikin Penjualan Suzuki Melesat di Januari-Oktober 2021

Peluncuran All New Ertiga Sport FF di GIIAS 2021, Kamis (11/11/2021).

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Keputusan Pemerintah memberikan relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk sektor otomotif benar-benar menjadi angin segar bagi dunia otomotif.

Terbukti, kinerja pasar otomotif tahun ini mulai pulih. Data terbaru Gaikindo menunjukkan, penjualan mobil secara nasional meningkat hingga 66,9 persen untuk wholesales dan 49,4 persen untuk retail sales.

Hal serupa juga dirasakan Suzuki. PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) menyatakan, selama periode Januari-Oktober 2021, penjualan wholesales Suzuki melesat 46,9 persen dan retail sales naik 24,7 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020.

Hendro H Kaligis, Head of Fleet Sales and Business Initiatives PT SIS mengatakan, lonjakan penjualan didominasi oleh produk lokal yang berkontribusi sebanyak 93 persen untuk wholesales maupun retail sales.

Produk tersebut antara lain Suzuki New Carry, All New Ertiga dan XL7.

"Ada dua kendaraan Suzuki yang mendapatkan relaksasi PPnBM karena diproduksi lokal, yakni All New Ertiga dan XL7," ujar Hendro dalam acara paparan kinerja penjualan Suzuki di hari kelima penyelenggaraan pameran otomotif GIIAS 2021," Senin (15/11/2021).

Baca juga: Pelumas Ecstar Kontribusi 9,62 Persen di Penjualan Oli SGO Suzuki

Dijelaskan, New Carry Pick Up yang berkontribusi 57 persen secara wholesales dan 59 persen secara retail sales, disusul oleh XL7 dan All New Ertiga yang juga menjadi kontributor terbesarkarena adanya kebijakan PPnBM yang diberikan pemerintah.

"Kami bererima kasih kepada Pemerintah yang telah memberikan insentif PPnBM untuk industri otomotif," ungkap Hendro.

Baca juga: Suzuki Luncurkan All New Ertiga Sport FF di GIIAS 2021, Hadir dengan Desain Two Tone

Selama Januari sampai Oktober, New Carry Pick Up terjual sebanyak 41.696 unit untuk wholesales dan 41.372 untuk retail sales.

Ini membuat New Carry Pick Up menjadi kendaraan niaga ringan di kelas 1 ton paling populer di Indonesia untuk mendukung kelancaran usaha.

Mobil ini menggunakan mesin K15B-C yang irit bahan bakar dengan bodi dan rangka sasis yang kuat dan kokoh.

Baca juga: Tampil Lebih Agresif, Suzuki Luncurkan Motor Sport Touring Gixxer SF 250

Untuk penjualan XL7 dan All New Ertiga selama periode Januari-Oktober 2021, XL7 berkontribusi hingga 15 persen lebih terhadap penjualan nasional Suzuki.

Dua model ini membukukan kenaikan penjualan 58,5% untuk wholesales dan 67,9% untuk retail sales jika dibandingkan dengan periode Januari-Oktober 2020.

All New Ertiga berkontribusi 12 persen lebih dengan kenaikan 62,6% di wholesales.