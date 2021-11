Mitsubishi Optimistis Berkat Alat Ini All New Xpander Mulus Lolos Uji Emisi

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

New Xpander Cross ditampilkan pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis (11/11/2021). PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) berpartisipasi dalam ajang GIIAS 2021 dengan mengusung tema 'Celebrate the Wonderful Life Adventure' serta pada GIIAS ini MMKSI memperkenalkan secara langsung produk-produk terbarunya yang telah diluncurkan secara virtual pada 8 November 2021 lalu yaitu New Xpander dan New Xpander Cross dengan tagline 'Be the Life Xpander'. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN