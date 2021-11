All New Avanza 2022 Hadir dengan 2 Tipe Terbaru, Simak Perbandingan Fitur dan Harganya

Perbandingan Fitur dan Harga All New Avanza 2022

TRIBUNNEWS.COM - Berikut perbandingan harga dan fitur tipe All New Avanza 2022.

PT Toyota Astra Motor (TAM) secara resmi meluncurkan All New Avanza dan All New Veloz 2022 pada Rabu, 10 November 2021 yang lalu.

Pada peluncuran tersebut, Toyota menghadirkan varian tipe pada masing-masing mobil luncuran terbarunya, baik All New Avanza ataupun All New Veloz.

Untuk All New Avanza, hadir dengan dua tipe terbarunya.

Dua tipe tersebut yakni E Type dan G Type.

Terdapat beberapa fitur umum yang dapat ditemui pada kedua tipe All New Avanza 2022 tersebut.

Akan tetapi, Toyota juga menghadirkan beberapa fitur unggulan untuk masing-masing tipe dari All New Avanza tersebut.

Mengenai harga, kedua tipe tersebut memiliki harga yang berbeda, tergantung pada kelengkapan fitur pada masing-masing tipe.

Kedua tipe tersebut memiliki selisih harga sekitar Rp 20 Juta.

Apa saja fitur pada kedua tipe tersebut? dan berapa harga masing-masing tipe All New Avanza 2022?

Perbandingan Fitur dan Harga All New Avanza 2022 (IG Bagas Satria Akabar)

