Di Tengah Pandemi, Gaikindo Sukses Gelar GIIAS 2021

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 telah melangsungkan acara penutupan secara virtual pada Sabtu (20/11/2021) melalui di Channel Youtube GIIAS_ID.

Ketua III Gaikindo sekaligus Ketua Penyelenggara GIIAS 2021 Rizwan Alamsjah, mengungkap syukurnya karena penyelenggaraan GIIAS tahun ini telah berhasil dilaksanakan, pada bulan November 2021.

"Akhirnya, syukur Alhamdulillah atas bantuan semua pihak, GIIAS dapat menjadi pelopor pameran besar di Indonesia," tutur Rizwan saat penutupan, Sabtu (20/11/2021).

Nissan Leaf di booth Nissan di pameran otomotif GIIAS 2021. (Warta Kota/Panji)

Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi, menyampaikan penyelenggaraan GIIAS kali ini juga mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah, didukung penuh, terlihat dari hadirnya berbagai pihak pemerintahan dan instansi sepanjang penyelenggaraan GIIAS 2021.

"Pemerintah membantu sekali untuk penyelenggaraan GIIAS kali ini. Presiden juga menyempatkan hadir. Sebuah kepuasan bagi kami menghadirkan kendaraan-kendaraan yang mendapatkan PPnBM DTP dan sudah diproduksi di Indonesia," terang Yohannes.

Digelar di tengah pandemi, GIIAS 2021 sukses menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan berbagai protokol, agar para pengunjung dapat tetap nyaman saat melihat-lihat kendaraan maupun melakukan transaksi jual beli.

Project Director Seven Event Romi, menyebut dalam kondisi pandemi menjadikan GIIAS lerlangsung dengan berbagai inovasi baru.

Sedan mewah Toyota New Camry Hybrid dipamerkan di booth Toyota acara Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021, ICE, BSD, Tangerang, (11-21/11/2021). Kendaraan roda empat itu dijual di kisaran harga Rp.760 juta. (TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN) (TRIBUNNEWS.COM/TRIBUNNEWS.COM/Lendy Ramadhan)

"GIIAS 2021 menerapkan protokol kesehatan, dan kita mempelajari bagaimana caranya supaya orang datang ke pameran merasa aman dan nyaman," ucap Romi.



Semarak acara penutupan GIIAS 2021 bertajuk The Sum Up juga diramaikan dengan pemberian penghargaan untuk para pemenang dari favorite booth, favorite vehicles dan favorite motorcycle berdasarkan pilihan dari para pengunjung.

Berikut adalah susunan pemenang untuk masing-masing kategori:



Favorite Booth GIIAS 2021 Supporting Industry 50 – 70 SQM diraih oleh Tekiro. Favorite Booth GIIAS 2021 Supporting Industry > 70 SQM dimenangkan Pertamina.

Favorite Booth GIIAS 2021 Commercial Vehicle disabet oleh Isuzu dan Favorite Booth GIIAS 2021 Premium Cars diraih BMW Mini.

Favorite Booth GIIAS 2021 Passenger Cars < 1000 SQM diraih KIA, Favorite Booth GIIAS 2021 disabet Passenger Cars 1000 – 1.900 SQM Daihatsu dan Favorite Booth GIIAS 2021 Passenger Cars > 1.900 SQM dimenangkan oleh Hyundai.

Selanjutny, Favorite Vehicle GIIAS 2021 Favorite Passenger Car disabet oleh Toyota All New Veloz, Special Exhibit Passenger Car diraih Lexus LF-30, Favorite Commercial Vehicle dimenangkan oleh FUSO Fighter FN 62-R dan Electric Car diraih Hyundai Kona Electric.



Most Driven Car GIIAS 2021 Most Driven Car disabet oleh Mitsubishi New Xpander dan Favorite Motorcycle GIIAS 2021 dinobatkan kepada Honda CB150X.

Pameran otomotif berskala internasional ini didukung penuh oleh merek-merek kendaraan anggota Gaikindo, termasuk didalamnya 17 merek kendaraan penumpang, yakni Audi, BMW, Daihatsu, Honda, Hyundai, Isuzu, KIA, Lexus, Mazda, MG, Mini, Mitsubishi Motors, Nissan, Suzuki, Toyota, VW, Wuling, serta empat dari kendaraan komersial, yaitu Isuzu, Hino, Mitsubishi Fuso dan Scania.

Pameran ini juga dimeriahkan oleh sejumlah merek motor dan diikuti oleh lebih dari puluhan merek supporting otomotif di Indonesia.