All New Terios dengan Eco Idle Hadir di GIIAS 2021

All New Terios di GIIAS 2021

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam ajang pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021, Daihatsu kembali menampilkan jajaran kendaraan unggulannya di booth yang bertema Urban City. Di segmen Sport Utility Vehicle (SUV) Daihatsu tampilkan Terios, si Sahabat Petualang, dengan warna Scarlet Red Metallic.

Sebagai Sahabat Petualang yang tangguh, Daihatsu Terios terus mendapat sambutan positif dari masyarakat Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan tingginya permintaan terhadap Terios, sehingga menjadikannya salah satu dari 3 besar penjualan Daihatsu di Indonesia. Dilengkapi berbagai fitur menarik dalam balutan desain yang modern, serta ground clearance yang cukup tinggi, mobil ini sanggup diajak berpetualang ke berbagai medan.

Fitur keselamatan yang ada pada Daihatsu Terios terdiri dari ABS (Anti-Lock Braking System) dan EBD (Electronic Brake-Force Distribution) yang memaksimalkan performa pengereman, VSC (Vehicle Stability Control) yang membuat mobil melaju lebih stabil, ESS (Emergency Stop Signal) yang mengatur lampu hazard menyala otomatis ketika pengereman mendadak, Dual SRS Airbag pada baris pertama, serta HSA (Hill Start Assist) pada seluruh varian Terios yang menjaga mobil agar tidak mundur pada saat posisi stop and go di tanjakan.

Melengkapi fitur keamanan dan keselamatan, Daihatsu memperhatikan detil fitur kenyamanan untuk memanjakan konsumen ketika berkendara dengan Daihatsu. Salah satu fitur unggulan Daihatsu Terios adalah fitur keyfree dan push start/stop button yang memudahkan pengendara untuk keluar masuk kendaraan serta menyalakan/mematikan kendaraan. Selain itu, Daihatsu Terios juga sudah dilengkapi dengan around view monitor pada beberapa variannya yang sangat memudahkan pengendara untuk memarkirkan kendaraan.

Sebagai Sahabat Petualang, Terios memiliki fungsi auto on headlamp yang berfungsi untuk menyalakan lampu secara otomatis saat memasuki area/kondisi gelap, jika posisi tuas lampu pada posisi “auto”. Bagi pengendara yang sering lupa mematikan lampu mobil setelah mesin dimatikan, Terios dengan Headlamp auto off, akan mematikan lampu utama mobil secara otomatis bersamaan saat pintu pengemudi dibuka. Selain itu, ada juga fitur power window timer memungkinkan kaca jendela pada posisi pengemudi masih dapat dinaik-turunkan 40 detik setelah mesin dimatikan.

Selain aman dan nyaman, berkendara dengan Terios juga semakin hemat dan ramah lingkungan dengan fitur Eco Idle yang diperkenalkan pada September lalu. Fitur ini berfungsi untuk mematikan mesin secara otomatis ketika kendaraan dalam kondisi berhenti dengan tujuan menghemat konsumsi bahan bakar serta mengurangi tingkat emisi gas buang, sehingga membuat kendaraan semakin ramah lingkungan. Jika digunakan secara berkelanjutan, fitur Eco Idle pada Terios ini mampu menghemat bahan bakar hingga 10%.

Lengkapnya fitur pada Terios membuat kendaraan Compact SUV berkapasitas 7 penumpang ini semakin cocok untuk pelanggan yang aktif dengan beragam aktivitas harian mereka, serta semakin seru dalam berpetualang menjelajah berbagai destinasi menarik lainnya. Daihatsu Terios tersedia dalam 9 varian, mulai dari varian X hingga R Custom.

“All New Terios merupakan kendaraan yang cocok untuk mobilitas harian dan berpetualang. Sesuai dengan taglinenya, Sahabat Petualang, Terios siap menjadi “DNA” bagi masyarakat Indonesia. All New Terios, Daily New Adventure.” Ujar Budi Mahendra, Marketing Product Planning Division Head PT Astra Daihatsu Motor.