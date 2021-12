Hadapi Musim Hujan, MMKSI Berikan Program Rainy Campaign

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menjelang musim hujan, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) menghadirkan program purna jual dan perawatan kendaraan bertajuk “Rainy Campaign”.

Rainy Campaign merupakan program paket perawatan kendaraan Mitsubishi Motors yang bertujuan untuk mempersiapkan kondisi kendaraan agar tetap prima dalam menghadapi musim hujan.

Program ini akan memberikan berbagai keuntungan bagi konsumen yang ingin mengganti suku cadang asli dari Mitsubishi Motors.

Rainy Campaign diselenggarakan pada periode 1 Desember 2021 hingga 31 Januari 2022, di seluruh dealer resmi Mitsubishi Motors dengan fasilitas 3S, dan ditujukan kepada konsumen dengan model Pajero Sport, Xpander, Xpander Cross, Outlander Sport dan Mirage.

Director of After Sales Division MMKSI Eiichiro Hamazaki, menyampaikan sebagai bentuk komitmen berkelanjutan untuk melindungi konsumen dan kondisi kendaraannya, MMKSI menyelenggarakan Rainy Campaign sebagai persiapan kendaraan dalam menghadapi musim hujan.

"Program ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman dalam berkendara serta penghargaan bagi konsumen yang telah melakukan perawatan kendaraan Mitsubishi di bengkel resmi. Tidak hanya itu, penggunaan komponen asli Mitsubishi Motors dengan harga yang ekonomis juga merupakan penghargaan kami," ungkap Hamazaki, Rabu (1/12/2021).

Detail informasi terkait program “Rainy Campaign” yang dihadirkan MMKSI dalam periode ini sebagai berikut:

1. Diskon 15 persen untuk Rainy Item

Mitsubishi memberikan diskon sebesar 15 persen untuk pembelian item, seperti Brake Pad, Brake Shoe, Brake Fluid, Wiper Blade, Wiper Blade Assy, Washer Fluid.