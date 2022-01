Toyota Targetkan Penjualan New Fortuner Tembus 22.000 Unit pada 2022

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Toyota Astra Motor (TAM) meluncurkan varian terbaru dari Fortuner, yakni Fortuner 2.8, Kamis (13/1/2022).

Toyota memperkuat DNA Fortuner yang tangguh dengan menghadirkan mesin diesel yang bertenaga dan responsif berkode 2GD 2.393 cc VNT Intercooler.

Mesin diesel ini melengkapi mesin bensin bertenaga 2TR-FE 2.694 cc Dual VVT-i yang sudah ada sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam.

Meski telah dibekali dengan pilihan dua mesin yang bertenaga, masih ada pelanggan yang mengharapkan bahwa Fortuner dapat diberikan kepercayaan untuk menggunakan mesin dengan tenaga dan torsi yang lebih besar untuk meningkatkan unsur fun to drive, serta melengkapi eksterior dan interior yang kini sudah sporty berkat sentuhan DNA motorsport Toyota Gazoo Racing.

Toyota memperkenalkan New Fortuner sebagai ever-better car yang kini dibekali dengan pilihan mesin diesel baru berkode 1GD-FTV 2.755 cc VNT Intercooler yang menghasilkan tenaga lebih besar hingga 203,9 PS pada 3.000 – 4.000 rpm dan torsi 50,9 Kgm pada 1.600 – 2.800 rpm.

Sementara mesin 2GD-FTV 2.393 cc 4 silinder VNT Intercooler bertenaga 149,6 PS pada 3.400 rpm dan torsi 40,8 Kgm pada 1.600 – 2.000 rpm masih dimanfaatkan oleh Fortuner tipe lainnya.

Dengan model yang kian sporty dan kekar, TAM berharap bisa menjual Toyota New Fortuner 2.8 sebanyak 22.000 unit pada 2022.

"Fortuner sendiri tahun lalu cukup baik penjualannya dan mencapai angka 22.000 unit sampai closing tahun lalu. Sangat jauh meningkat jika dibanding tahun sebelumnya, meningkat sekitar 2 kali lipat. Mudah-mudahan kita bisa mempertahankan di range angka ini di tahun 2022 dengan adanya produk baru ini," ungkap Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM) Anton Jimmi Suwandy, saat peluncuran Toyota New Fortuner dan All New Land Cruiser, Kamis (13/1/2022).

Bukan hanya fokus pada penjualan unit, TAM juga akan menghadirkan layanan terbaik untuk konsumen di tahun ini.

"Tentu saja fokus kami bukan hanya jualan tetapi menghadirkan produk-produk dan layanan lebih baik bagi konsumen dan mendukung industri otomotif nasional, karena Fortuner ini masih diproduksi di dalam negeri dan diekspor ke negara lain," jelas Anton.