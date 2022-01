All New Xenia Laris Manis di Kalimantan Timur, Konsumen Rela Inden

All New Xenia tersedia dalam 12 varian, serta total 7 pilihan warna.

TRIBUNNEWS.COM, SAMARINDA - Diluncurkan saat pameran otomotif GIIAS 2021 di ICE BSD, Tangerang, Banten, All New Xenia langsung menarik minat konsumen Indonesia.

Dalam waktu dua bulan All New Xenia telah mengantongi pesanan hampir 2.000 unit dari berbagai daerah.

"Sekarang tanggal 19 Januari, itu kan baru sekitar 2 bulan kita launching dari November pertengahan ke Januari pertengahan. November itu kita All New Xenia hanya 468 unit retailnya, tapi Desember sudah 1.658 unit. Trennya langsung naik. Kita berharap bisa lebih dari itu, tapi aktivitas pemasaran di daerah baru dilakukan awal Desember di minggu kedua maupun ketiga," tutur Marketing and Customer Relations Division Head PT Astra International Daihatsu Sales Operation (AI-DSO) Hendrayadi Lastiyoso, saat acara Daihatsu Terios 7 Wonders di Kalimantan Timur, Kamis (20/1/2022).

Di Samarinda, Kalimantan Timur, All New Xenia berhasil terjual 30 unit per bulan, namun saat ini stok unitnya masih terhitung cukup langka.

"Peningkatan All New Xenia ini belum signifikan. Kalau sebelumnya kita jualan di bawah 10 unit, kalau sekarang 30 unit per bulan. Ada beberapa tipe inden. Yang full aksesori memang rada menunggu sebentar," terang Kepala Cabang PT Astra International Daihatsu Sales Operation (AI-DSO) Samarinda Yodiyanto.

Bukan hanya di Samarinda, di Balikpapan pun All New Xenia juga banyak diburu Sahabat Daihatsu.

"All New Xenia baru jual 21 unit, tapi itu karena faktor suplai. Tapi animo luar biasa di Balikpapan. Sampai hari ini pun kalau perhitungan saya penjualan akan lebih banyak dari Desember. Inden sudah pasti karena distribusi, tapi indennya lebih ke warna," jelas Kepala Cabang PT Astra International Daihatsu Sales Operation (AI-DSO) Balikpapan Nidzomudin.

Menanggapi animo yang tinggi terhadap All New Xenia, Hendra menyebut masalah inden hanya terhambat karena distribusi.

"Waktu kita launching kan pertengahan November, di GIIAS waktu itu 11 November. Usai launching butuh waktu untuk distribusi. Apalagi ke Kalimantan itu sekitar 2 minggu pengapalannya, terlebih waktu itu kita juga masih fokus ke pameran. Jadi ke Kalimantan baru bisa dikirim Desember awal. Aktivitas pemasaran di luar Jawa itu dilakukan saat awal Desember dan pertengahan Desember, sehingga beberapa kota mengatakan inden karena distribusinya dilakukan awal Desember dan dipotong libur Nataru," ucapnya.

Namun usai libur tahun baru, Daihatsu memastikan suplai ataupun distribusi akan berjalan sesuai rencana dan dapat memenuhi permintaan konsumen.