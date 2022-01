Tanpa Insentif PPnBM, Mitsubishi New Xpander Optimistis Gaet Konsumen

Dikenalkan pada November lalu, Mitsubishi New Xpander tampil berbeda bukan hanya dari segi eksterior, namun juga sisi interior dan fitur.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah melanjutkan pemberian insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) di tahun 2022 dengan aturan baru.

Pelaksanaan insentif PPnBM dengan kebijakan baru ini membuat beberapa mobil yang sebelumnya menikmati diskon berubah menjadi tidak masuk kriteria.

Mitsubishi New Xpander merupakan mobil yang tidak lagi mendapatkan insentif PPnBM dengan kebijakan baru karena harganya sudah di atas Rp 250 juta.

Akan tetapi, Mitsubishi New Xpander tetap optimistis memikat konsumen, meski tanpa diskon PPnBM.

Faktor-faktor X itu seperti desain yang lebih keren dan futuristik, suspensi dan peredaman baru yang jauh lebih nyaman, hingga fitur hiburan yang lebih baik.

Selain itu, Total Cost Ownership (TCO) New Xpander juga lebih murah, serta harga jual kembali yang lebih tinggi.

Director Sales and Marketing Division PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) Tetsuro Tsuchida, mengatakan pihaknya percaya produk Mitsubishi selalu value for money, harganya sesuai dengan nilai yang didapatkan, MMKSI selaku menyajikan produk terbaik untuk konsumen.

"Kami setiap melakukan produk selalu melakukan penelitian dan segmentasi produk. Ini produk yang sangat matang, sehingga konsumen dapat kendaraan yang memenuhi harapan mereka. Xpander baru dengan fitur-fitur terbaik dikelasnya, kami berusaha menawarkan best produk dan TCO yang terbaik, serta layanan aftersales resale value yang terbaik," tutur Tsuchida.

Mitsubishi memberikan ubahan eksterior pada New Xpander mulai dari desain bumper depan yang berubah namun tetap menggunakan bahasa desain Dynamic Shield dimana LED headlamp T-Shape Design menguatkan kesan sporty sebuah SUV.