Toyota Rilis All New Voxy, Dibanderol Rp 558,2 Juta

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Toyota Astra Motor (TAM) merilis All New Voxy dengan desain baru, fitur baru dan peningkatan performa, yang sudah dilengkapi teknologi keselamatan aktif baru yaitu Toyota Safety Sense 3.0 (TSS 3.0).

All New Voxy menjadi model TAM pertama yang mengadopsi platform dan mesin TNGA, serta didukung dengan teknologi Toyota Safety Sense 3.0.

Selain itu, All New Voxy juga dilengkapi dengan mesin TNGA baru yang menggunakan mesin berkode M20A-FKS, menjadikannya sebagai model Toyota kedua di Indonesia yang memanfaatkan teknologi Dynamic Force Engine, yang juga digunakan oleh mesin All New Camry berkode F25A-FKS.

Jantung pacunya menggunkan mesin 1.986 cc, 4 silinder, 16 Valve, DOHC pada All New Voxy menjanjikan performa lebih baik di segala aspek.

Mesin ini dapat menghasilkan tenaga maksimum sebesar 170 PS pada 6.600 rpm atau naik 11,8 persen dari sebelumnya 152 PS dan torsi maksimumnya sebesar 20,6 Kgm pada 4.900 rpm atau naik 4,6 persen dari sebelumnya 19,7 Kgm.

Lebih lanjut, tenaga dan torsi yang cukup besar ini disalurkan ke roda depan melalui transmisi CVT yang halus dan responsif, sehingga meski lebih bertenaga, mesin TNGA pada All New Voxy menjadi lebih efisien, di mana fuel efficiency-nya berada di level 15 kilometer/liter.

Dengan platform dan mesin baru TNGA 2.0, All New Voxy menjanjikan pengalaman bermobilitas yang lebih nyaman dan effortless.

President Director PT Toyota- Astra Motor (TAM) Susumu Matsuda, mengatakan bagi Toyota, keselamatan telah dan akan selalu menjadi, prioritas utama, karena keselamatan Anda penting bagi kami.

"Untuk itu, selama ini kami terus melengkapi model Toyota dengan banyak teknologi dan fitur keselamatan baru, termasuk dengan memperkenalkan Toyota Safety Sense (TSS) secara global pertama kali di tahun 2015. Sejak itu, Toyota terus mengembangkan teknologi TSS dan memperluas penggunaan TSS ke banyak model, termasuk All New Voxy. Ke depannya, kami berkomitmen untuk memperluas teknologi TSS ke model lain, khususnya ke model-model yang ada di Indonesia untuk mewujudkan mobilitas yang nyaman dan aman," tutur Matsuda saat peluncuran, Rabu (17/2/2022).

