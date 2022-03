The All New Lexus NX Miliki Dua Varian Hybrid, Ini Spesifikasi Lengkapnya

General Manager Lexus Indonesia Bansar Maduma saat menunjukkan berbagai teknologi terbaru di The All New Lexus NX di Jakarta, Senin (14/3/2022).

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lexus Indonesia meluncurkan The All New Lexus NX saat pameran Gaikindo Jakarta Auto Week 2022, Sabtu (12/3/2022).

The All New Lexus NX yang dilengkapi dengan fitur-fitur terbaru, ubahan desain dan inovasi teknologi, Lexus memperkenalkan wajah baru sebagai titik awal The Next Brand Chapter.

Sedan ini mencerminkan bahasa desain baru yang akan menjadi inspirasi untuk seluruh model Lexus kedepannya.

Chief Engineer Takeaki Kato, menjelaskan The All New NX didesain untuk memenuhi beragam gaya hidup pengemudi di seluruh dunia dengan pembaharuan dari kekuatan utamanya, termasuk elektrifikasi, desain, performa berkendara dan teknologi canggih untuk meningkatkan daya tariknya.

"The All New Lexus NX mencerminkan inovasi Lexus melalui pengembangan teknologi elektrifikasi berupa Lexus First Plug in Hybrid Electric Technology dan pembaharuan beberapa fitur khas Lexus yaitu Limitless Design, Lexus Driving Signature dan Human Centered Technology untuk keamanan dan kenyamanan," tutur Kato saat jumpa pers, Senin (14/3/2022).

Varian terbaru Lexus NX hybrid terdiri dari The All New Lexus NX 350h F Sport dan The All New Lexus NX 350h Luxury, sekaligus menjadi varian NX Hybrid pertama di Indonesia.

Dilengkapi dengan mesin generasi ke empat dari Lexus Hybrid Electric Drive yang mengkombinasikan Hybrid Transaxle dan Electric Motor sehingga menghasilkan total output 240 Horse Power (HP), dengan torsi maksimal dari mesin bakarnya adalah sebesar 239 Nm dan didukung dengan torsi instan dari motor listrik sebesar 270 Nm.

Kombinasi dua sumber tenaga tersebut membuat penggunaan bahan bakar lebih optimal dan efisien.

Untuk varian gas tetap tersedia melalui Lexus NX 250 Luxury yang menggunakan transmisi 8 percepatan dan menghasilkan tenaga 204 HP.