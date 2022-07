Honda Akui Pasokan Chip Semikonduktor Hambat Pengiriman Motor ke Konsumen

Peluncuran New Honda ADV160, Jumat (1/7/2022).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kelangkaan chip semikonduktor saat ini berdampak pada industri otomotif termasuk industri kendaraan roda dua seperti Honda.

Direktur Pemasaran PT Astra Honda Motors Thomas Wijaya mengatakan, chip semikonduktor yang sulit didapatkan berdampak pada aktivitas produksi motor Honda di pabriknya.

“Kami akui masalah chip semikonduktor ini membuat banyak konsumen belum mendapatkan motor yang dipesan karena kendala tersebut,” ucap Thomas, Jumat (1/7/2022).

Thomas mengatakan, kendala pasokan chip semikonduktor ini memang berdampak terhadap industri otomotif secara global.

“Tetapi kami tetap mengusahakan yang terbaik, terkait pasokan chip semikonduktor ini kami mencoba untuk mendapatkan distribusi yang cukup,” kata Thomas.

Pihaknya meminta maaf kepada konsumen yang saat ini belum mendapatkan motor mereka karena kendala chip semikonduktor ini.

Namun,di tengah kendala chip semikonduktor, Honda masih bisa meluncurkan produk terbaru yaitu New Honda ADV160.

Skutik premium ini ditawarkan dalam dua tipe yaitu CBS dan ABS. New Honda ADV160 ABS dipasarkan Rp 39.250.000 (On The Road Jakarta), tersedia dalam tiga warna, yakni Tough Matte Black, Tough Matte Red, dan Tough Matte White.

Sementara itu New Honda ADV 160 CBS dibanderol seharga Rp 36.000.000 (On The Road Jakarta) dengan tiga pilihan warna Dynamic Black, Dynamic Red, dan Dynamic White.

New Honda ADV160 memiliki mesin baru berkapasitas 160cc yang diklaim mampu menghasilkan tenaga yang lebih besar, dan torsi berlimpah hingga 14,7 NM pada 6.500 rpm.