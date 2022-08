Cek Harga Tiket GIIAS 2022, Anak di Bawah Usia 6 Tahun Bebas Biaya Masuk

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) siap kembali menyelenggarakan ajang otomotif terbesar GIIAS 2022 di ICE BSD, Tangerang, Banten.

Pameran GIIAS 2022 akan berlangsung selama 11 hari, dimulai sejak 11 Agustus hingga 21 Agustus mendatang. Berbagai inovasi kendaraan roda empat dan roda dua akan unjuk gigi di sini.

Selain itu, ratusan merek after market juga akan meramaikan GIIAS 2022 yang tahun ini mengusung tema "The Future is Bright".

Bagi pecinta otomotif yang ingin ke GIIAS 2022, tidak ada salahnya mengecek terlebih dahulu harga tiket masuk ke pameran ini.

Tiket masuk GIIAS 2022 untuk hari Senin-Jumat dibanderol sebesar Rp 50.000, sedangkan untuk Sabtu dan Minggu dijual seharga Rp 100.000.

Khusus untuk hari pembukaan, pihak penyelenggara menyediakan tiket VIP Day dengan harga mencapai Rp 200.000.

Bersamaan dengan momentum HUT Kemerdekaan RI Ke-77, yakni 17 Agustus, harga tiket masuk GIIAS dibanderol seharga Rp 77.000.

Kemudian, yang tak kalah menarik, untuk pengunjung anak-anak di bawah usia 6 tahun, penyelenggara membebaskan biaya tiket.

Untuk mempermudah pembelian tiket GIIAS 2022, calon pengunjung bisa melakukannya melalui aplikasi Auto360.