GIIAS 2022 Resmi Dibuka, Menko Airlangga: Untuk Industri Otomotif, The Future Is Always Bright

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita resmi membuka Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show 2022 atau GIIAS 2022, Kamis pagi ini, 11 Agustus 2022 di ICE, BSD City, Tangerang.

Airlangga mengapresiasi langkah Gaikindo menyelenggarakan GIIAS 2022 dengan mengangkat tema Future is Bright kali ini.

"Saya apresiasi GIIAS Future Is Bright, sebab apapun situasinya kita menghadapi the perfect storm, tetapi jangan khawatir, mobil ada lampunya," ujarnya saat memberikan sambutan pembukaan.

"Jadi industri otomotif the future is always bright. Indonesia adalah pasar kendaraan bermotor dengan rasio 99 mobil banding 1 penduduk. Industri otomotif ini berpotensi untuk terus tumbuh dan penjualan mobil mayoritas angkanya di Rp 200 juta sampai Rp 300 juta," tutur Airlangga.

GIIAS 2022 diikuti 25 merek kendaraan penumpang dan komersial hadir pada gelaran GIIAS 2022, diantaranya akan membawa kendaraan listrik mereka, yaitu Audi, BMW, Chery, Daihatsu, DFSK, Honda, Hyundai, Isuzu, KIA, Lexus, Mazda, MG, Mini, Mitsubishi Motors, Nissan, Porsche, Subaru, Suzuki, Toyota, VW, Wuling dan dari kendaraan komersial hadir Hino, Isuzu, Mitsubishi Fuso dan UD Trucks.

Ada lebih dari 100 merek dari industri pendukung yang juga hadir meramaikan GIIAS 2022, dari industri karoseri hadir seperti Adiputro, Laksana, Tentrem, merek-merek ternama roda dua juga berpartisipasi dengan beberapa juga membawa motor listrik pada GIIAS tahun ini, yakni Alva, AHM, Benelli, CF Moto, Exotic Bike, Gelis, Keeway, Minerva, Pacific Bike, Royal Enfield, Segway, Selis, SM Motor, SYM, Wmoto.

Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi, mengatakan Gaikindo dan industri otomotif Indonesia mendukung penuh langkah pemerintah untuk mendorong pertumbuhan industri KBLBB di Indonesia, dengan memastikan kehadiran GIIAS 2022 untuk memberikan edukasi dan membangun dukungan masyarakat kepada kendaraan berbasis listrik.

"Gelaran GIIAS 2022 akan memberikan informasi dan edukasi mengenai ekosistem kendaraan listrik melalui berbagai program, salah satunya EV Test Track," ungkap Nangoi.

Di hari pertama, lebih dari 30 kendaraan model baru akan diluncurkan di GIIAS 2022. Pada acara Press Day yang akan berlangsung sejak pukul 12.00 – 18.20, seluruh peserta kendaraan penumpang dan komersial akan memanfaatkan waktu tersebut untuk memperkenalkan teknologi dan produk terkini mereka untuk masyarakat.

Tiket masuk GIIAS 2022 hanya tersedia di aplikasi Auto360, dengan kehadiran pengunjung dibagi dalam dua sesi setiap harinya untuk memastikan tidak ada kerumunan pada area masuk pameran.

Harga tiket masuk tidak mengalami kenaikan yaitu Rp 50.000 untuk weekday (Senin-Jumat) dan Rp 100.000 untuk weekend. Rangkaian GIIAS 2022 the Series akan dimulai pada 11-21 Agustus 2022 di BSD City, Tangerang.

Foto : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membuka pameran otomotif GIIAS 2022 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis (11/8/2022).-Lita Febriani-