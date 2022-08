Ini Tawaran Menarik Mitsubishi untuk Line Up Produknya di GIIAS 2022

Model berpose di samping mobil Mitsubishi New Xpander Cross yang baru diluncurkan pada pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis (11/8/2022). Mitsubishi New Xpander Cross ini dilengkapi dengan peningkatan kualitas di berbagai fitur seperti keamanan serta keagresifan sebuah SUV dengan tagline "Rise to Your Life's Adventure" dan dibanderol seharga Rp 300 jutaan.?TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Selama pameran otomotif GIIAS 2022, Mitsubishi menawarkan program spesial berupa Extended Smart Package untuk New Xpander Cross, yaitu dua kali car maintenance yang memberikan rasa lebih aman ke konsumen.

"Untuk penjualan model lainnya seperti Xpander akan mendapatkan Gopay Rp 2 juta hingga cashback jutaan rupiah untuk semua model, gratis biaya jasa dan servis 50.000 km atau 4 tahun dan program pembiayaan dari Dipo Star," kata Director of of Sales and Marketing Division PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) Tetsuro Tsuchida,

Tetsuro Tsuchida, mengatakan Mitsubishi baru mengenalkan New Xpander Cross, model ini jangan dibilang facelift atau ganti kulit.

"Kami hadirkan sebuah penyempurnaan dan juga peningkatan sistem driving yang lebih baru dan berbeda. Salah satu yang unik dari Xpander Cross adalah AYC. Fitur ini membuat mobil semakin nyaman, ini AYC atau Active Yaw Control," tutur Tsuchida dalam konferensi pers di GIIAS 2022, Jumat (12/8/2022).

Active Yaw Control bisa meningkatkan performa menikung dengan menyesuaikan gaya pengereman pada roda depan untuk mengoptimalkan kestabilan kendaraan ketika bermanuver secara cepat atau dijalan yang licin.

Saat menikung di permukaan jalan yang licin, AYC akan mengerem roda depan di bagian dalam tikungan, meminimalkan understeer dan memungkinkan kendaraan mengikuti garis yang lebih dekat dengan yang diinginkan pengemudi.

Sistem ini bekerja sama dengan Anti-lock Braking System (ABS) dan Active Stability Control (ASC) untuk mendukung keselamatan, keamanan dan kenyamanan berkendara di berbagai cuaca dan kondisi jalan.

Hadir dalam dua varian, New Xpander Cross varian MT dibanderol seharga Rp 309 juta dan untuk varian premium package CVT ditawarkan Rp 335 juta, on the road DKI Jakarta.

Deputy Group Head of After Sales Strategy Group MMKSI Adam Rahman, menambahkan konsumen Mitsubishi akan mendapatkan nilai investasi terbaik karena memiliki produk terbaik dengan servis program yang terbaik.

"Untuk program after sales New Xpander Cross, ada banyak keuntungan yang bisa didapat oleh konsumen, antara lain garansi 3 tahun atau 100.000 km gratis biaya suku cadang dan jasa perawatan berkala hingga 50.000 + 20.000 km atau 4+1 tahun," tutur Adam.

Kemudian konsumen juga mendapatkan layanan 24 jam emergency service selama 3+1 tahun, asuransi kecelakaan selama 1 tahun, asuransi kerusakan ban selama 1 tahun, dan asuransi battery (aki) selama 2 tahun atau 50.000 km.

Sejak diluncurkan pada 2017, Mitsubishi Xpander sudah terjual sebanyak 250.000 unit dan terus mendapatkan respon positif dari konsumen di Indonesia.