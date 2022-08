All New Ertiga Hybrid Pakai Baterai Lithium-Ion, Begini Cara Suzuki Kelola Limbahnya

All New Ertiga Hybrid dipamerkan di booth Suzuki di GIIAS 2022, Kamis, 18 Agustus 2022.

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Model low MPV All New Ertiga Hybrid menjadi satu-satunya kendaraan hybrid Suzuki yang saat ini dipasarkan di Indonesia sejak peluncurannya pada 10 Juni 2022 lalu.

Sebagai kendaraan penumpang hybrid, All New Ertiga Hybrid menggunakan baterai lithium-ion untuk membantu mesin konvensionalnya dalam mengefisienkan konsumsi bahan bakar melalui komponen tambahan yang disebut Integrated Starter Generator (ISG).

Baterai lithium-ion berkapasitas 6 Ah ini akan langsung terisi otomatis saat mobil deselerasi dan tenaga pada baterai ini akan digunakan untuk meningkatkan torsi kendaraan saat mobil mulai melaju.

Lewat ISG, tenaga dari baterai lithium ion bekerja meringankan beban pada putaran awal mesin sehingga tenaga mesin bertambah dan mobil bisa terakselerasi lebih cepat.

Di Indonesia, sesuai regulasi Pemerintah limbah baterai lithium ion masuk kategori limbah B3 alias bahan beracun berbahaya.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, Pemerintah mengharuskan setiap perorangan atau badan usaha (perusahaan) yang memproduksi barang yang menghasilkan limbah B3 agar mengelola limbahnya.

Terkait limbah baterai lithium ion di All New Ertiga Hybrid, Adhi Prasojo, Section Head of 4W Technical Services PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) mengatakan, penanganannya dilakukan oleh bagian after sales service.

Baca juga: All New Ertiga Hybrid Roadshow Keliling 34 Kota, Ini Rincian Jadwalnya

"Kami di bagian after sales service mengikuti peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 yang mengharuskan penghasil limbah B3 bekerja sama dengan badan pengumpul limbah, dan pengolahan limbah yang tersertifikasi untuk mengurangi sifat bahaya atau sifat racun baterai lithium ion," ujarnya di acara diskusi Layanan Purna Jual dan Pengelolaan Limbah Baterai Lithium-Ion Suzuki di pameran otomotif GIIAS 2022, Kamis, 18 Agustus 2022.

Mengacu pada Pasal 2 ayat 1 di peraturan pemerintah tersebut, pihaknya menerapkan standar baku mutu pengelolaan limbah baterai lithium ion bekerja sama dengan jaringan diler resmi.

"Peraturan Pemerintah menyatakan yang berhak bawa limbah ini memiliki izin transportasi, pengolahan dan pemanfaatan limbah. Kita ikuti regulasinya sampai ke tingkat dealer agar tidak menyimpang," kata Adhi.