SPK Isuzu Mencapai 589 Unit di GIIAS 2022

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isuzu Indonesia memboyong produk unggulan di GIIAS 2022, seperti Isuzu Giga FVR S Wing Box, Isuzu Elf NPS 4x4 Manhaul, Isuzu Elf NLR B Campervan, All New Isuzu Mu-X, All New Isuzu D-Max, serta Isuzu Traga Aplikasi Bengkel Isuzu Berjalan.

Dari berbagai macam produk tersebut, perusahaan berhasil mendapat 589 SPK (surat pemesanan kendaraan) selama 11 hari pameran digelar. Angka ini meningkat tajam dari GIIAS 2021 yang hanya 459 unit.

General Manager Marketing PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) Attias Asril, mengatakan animo konsumen terhadap kendaraan Isuzu juga terlihat dari penjualan di GIIAS 2022.

"Kami terus berupaya memberikan pelayanan maksimal, fokus pada apa yang dibutuhkan konsumen. Apalagi, kendaraan Isuzu yang digunakan merupakan alat produksi yang sebisa mungkin tidak boleh stop operasi, sehingga performa harus terus prima," tutur Attias, Minggu (21/8/2022).

Berdasarkan catatan Gaikindo, sepanjang 2021 penjualan Isuzu naik 52 persen dari tahun 2020, yakni dari 17.855 unit menjadi 27.276 unit.

Lalu, semester 1 2022, penjualan Isuzu meraih 14.956 unit atau melonjak 25 persen jika dibandingkan periode yang sama 2021 sebanyak 11.968 unit.

"Dari total penjualan Isuzu itu, sebanyak 50 persen adalah repeat order," jelasnya.