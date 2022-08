50 Tahun di Industri Otomotif, Nippon Pain Hadirkan Selley RP7 Multipurpose Lubricant

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2022 yang tumbuh positif, maka hal ini akan memberikan dampak positif terhadap penjualan otomotif di Indonesia.

Hal ini dapat terlihat dengan banyaknya perkembangan teknologi di dunia otomotif. Mulai dari kemajuan elektrifikasi hingga maraknya digitalisasi dunia modern yang sudah merambah industri otomotif secara luas.

Data yang dirilis oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) menunjukkan bahwa penjualan mobil whole sales atau distribusi dari pabrik ke dealer tumbuh 66 persen year on year (2021-2022) menjadi 887.202 unit.

Baca juga: Nippon Paint Akusisi Perusahaan Konstruksi dan Renovasi Bangunan di Australia dan Malaysia

Adapun penjualan sepeda motor, merujuk data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), di sepanjang 2021 mencapai 5,05 juta unit, tumbuh 38% dibanding 2020 yang hanya 3,66 juta unit.

Menurut Praktisi Otomotif, Antonius Yuliyanto ketika melakukan pembelian kendaraan baru biasanya akan ada garansi yang diberikan diler dalam jangka waktu tertentu atau berdasarkan jarak tempuh.

Jika masa garansi sudah habis, maka tantangan selanjutnya adalah melakukan perawatan atau pembersihan secara rutin guna memastikan kendaraan yang digunakan dalam kondisi prima dan nyaman dalam jangka waktu yang lama.

“Kita berada di negara beriklim tropis, terutama ketika memasuki musim hujan bodi atau mesin menjadi lebih lembab dan berisiko menimbulkan korosi. Tentu saja, kondisi ini menjadi momok bagi kendaraan yang materialnya menggunakan besi. Sehingga, kendaraan memerlukan perawatan ekstra,” papar Aant panggilan akrab Antonius Yuliyanto, saat Talkshow “Selleys RP7-Ahlinya 3P: Pelumas, Pelindung, Pembersih” di Habitate Jakarta, Jumat (26/8/2022).

Lebih lanjut Aant menjelaskan bahwa pencegahan terhadap karat ini jamak dilakukan. Segera cuci kendaraan setelah kehujanan untuk hilangkan garam dan asam yang terlarut di dalam air hujan, serta kotoran.

Baca juga: Ekspor Mobil Indonesia Berada dalam Tren Positif, Gaikindo Targetkan Kirim 300 Ribu Unit

Namun kendaraan yang sering terkena hujan dan dicuci juga berpotensi menimbulkan kering pada beberapa area bergerak seperti engsel, handle pintu pada mobil hingga as standar samping, as standar tengah, as handle rem dan kopling, rantai sampai lubang anak kunci pada motor sehingga diperlukan cairan pelumas.

Bak gayung bersambut, sejak Desember 2021 Nippon Paint yang saat ini sudah menjelma sebagai BEYOND COATINGS melakukan ekspansi bisnis pada kategori SAFL (Sealant, Adhesive, Filler, Lubricating Spray) dengan mengakuisisi Selleys dari Australia sekaligus menghadirkan Selleys RP7 – Pelumas Semprot Serbaguna dengan fungsi 3P: Pelumas, Pelindung, Pembersih.