Puncak Pesta Modifikasi OLX Autos IMX 2022 Digelar di JCC Senayan 1-2 Oktober 2022

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Puncak penyelenggaraan pesta modifikasi OLX Autos IMX 2022 akan berlangsung selama dua hari pada 1-2 Oktober 2022 di Hall A JCC Senayan, Jakarta.

Ajang ini mengangkat tema The Indonesia Kalcer dan akan diikuti puluhan brand otomotif dan lifestyle dengan Special Deals diskon 80 persen.

Ajang ini juga akan menghadirkan banyak konten menarik seperti Perang Bintang Modifikasi Mobil Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Uya Kuya, Andre Taulany dan Gading Marten.

Ada juga lelang produk modifikasi dengan harga mulai dari Rp 100 ribu hingga supergiveaway dua unit mobil hasil kolaborasi antara produsen aftermarket, dan modifikator yakni Subaru Forester AWD garapan 5 Car Enthusiasts untuk pengunjung on the spot dan Toyota Innova 2KD by Ridwan Hanif.

Andre Mulyadi, IMX Project Director sekaligus Founder National Modificator & Aftermarket Association (NMAA) mengatakan, persiapan penyelenggaraan kegiatan ini sudah mencapai 90 persen.

"Gelaran kelima IMX 2022 menampilkan perpaduan otomotif dan lifestyle yang tidak bisa dipisahkan dari kalangan Milenial dan Gen Z," ujarnya dalam jumpa media hari ini, Rabu, 21 September 2022.

Kompetisi lainnya di ajang ini adalah IMX Photo & Reels Competition, IMX Sneaker Auction, IMX Masterclass, IMX Aftermarket Auction, IMX Lifestyle Area, dan perebutan juara The Lifestyle Magnet yang akan diamplifikasi langsung oleh Hypebeast.

Ketua MPR RI sekaligus Ketua IMI Pusat Bambang Soesatyo mengatakan, potensi industri modifikasi aftermarket Nasional semakin berkembang dari tahun ke tahun. Dia menilai, rangkaian Indonesia Modification Expo menjadi wadah kreatif untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas anak muda Indonesia.

Dia optimistis industri otomotif khususnya modifikasi memiliki prospek yang cerah di beberapa tahun ke depan.