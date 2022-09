Perayaan 1st Anniversary Komunitas Vespa 60’s Jabodetabek digelar pada 21 Agustus 2022 dengan tema "Back to Sixties".

TRIBUNNEWS.COM - Komunitas Vespa 60’s Jabodetabek merayakan hari jadi pertama pada Minggu, 21 Agustus 2022, bertempat di Jakarta. Tema dari perayaan tersebut adalah “Back to Sixties" dengan mengusung nuansa klasik tahun 60-an yang sangat kental.

Acara yang diadakan di Mitra Terrace Jakarta Selatan ini memiliki banyak aktivitas dan hiburan seperti konvoi vespa, bazaar makanan dan aksesoris, serta penampilan musik. Selain itu juga ada lomba modifikasi vespa dan vespa 60-an terbaik pilihan penonton.

Penampilan hiburan di acara ini dibawakan oleh salah satu anggota Koes Plus yakni Yok Koeswoyo, Jimmy Manopo, Oetje F Tekok (anggota The Rollies), Irang Arkad, Merseyside, dan The Costume.

Konvoi Vespa 60an untuk merayakan hari jadi komunitas dilakukan dari Broker Coffee Bekasi sebagai titik kumpul, Weekend Mates Prapanca sebagai titik kumpul kedua, dan titik akhir di Mitra Terrace Jakarta Selatan tempat acara utama dilaksanakan. Konvoi berjalan lancar dan aman dikarenakan terdapat Voorijder dari pihak kepolisian yang menuntun rombongan selama perjalanan.

Warna warni skuter vespa beserta asap dan suara vespa meramaikan jalanan Bekasi dan Jakarta. Pagelaran Bazaar juga dibuka di acara ini dimana stand makanan, pakaian bekas, bahkan mainan miniatur mobil dijajakan dan ramai dikunjungi.

Mengenai lomba yang diadakan, terdapat salah satu lomba yang unik yaitu “Best Costume Couple”. Selama acara, pihak panitia memotret dua pasangan yang nantinya akan diposting di laman Instagram 60s Jabodetabek.

Suksesnya acara “back to 60s” komunitas Vespa tidak luput dari kontribusi panitia yang bertugas. Sebagai tanda terima kasih, terdapat postingan ucapan terima kasih dari pengurus komunitas kepada panitia di Instagram 60’s Jabodetabek.

"Dengan adanya acara anniversary ini harapannya bisa lebih mempererat kekeluargaan diantara para member 60’s Jabodetabek dan juga bisa semakin solid, serta makin banyak lagi kegiatan-kegiatan bermanfaat yang bisa dijalankan oleh 60’s Jabodetabek," ucap Om Andrean sebagai ketua pelaksana event.