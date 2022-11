Kontes Ini Cetak Mekanik Bengkel Makin Andal dan Ahli

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bengkel motor akan semakin banyak didatangi bikers dan pemilik motor jika penanganan servis berkala sepeda motor oleh mekanik bengkel memuaskan.

Karenanya, para pemilik bengkel perlu terus menerus meningkatkan keterampilan atau skill mekanik melalui berbagai program pelatihan.

Satu diantaranya dilakukan oleh PT ExxonMobil Lubricants Indonesia, produsen pelumas Federal Oil melalui program Federal Oil Mechanic Contest 2022.

Program ini mencari para mekanik yang andal dan memiliki pengetahuan yang lebih mendalam, terutama seputar permasalahan sepeda motor untuk berbagai merk yang ada, serta teknologi mesin saat ini.

"Kita ingin pastikan masyarakat saat datang ke jaringan bengkel kita melihat mekaniknya benar-benar terampil dan merasa dilayani dengan aman dan nyaman," ujar B2C Sales Director PT ExxonMobil Lubricants Indonesia (EMLI) Herry Hambali saat ditemui di sela puncak kontes mekanik bengkel Federal Oil Mechanic Contest 2022 yang berlangsung di Gading Serpong, Tangerang, Kamis, 10 November 2022.

Herry menjelaskan, kontes kali ini diikuti 1.200 mekanik dari 900 bengkel dari total 2400 Federal Oil Center di Indonesia.

Dijelaskan, kapasitas perbaikan motor di bengkel-bengkel yang mengikuti kontes ini beragam. Ada yang bisa menangani 10 motor per hari, 15 motor per hari, bahkan 30 motor per hari.

Market Development Director PT ExxonMobil Lubricants Indonesia, Sri Adinegara menambahkan, kegiatan kontes mekanik ini dimulai sejak pertengahan tahun diawali dengan roadshow ke sejumlah kota.

Seleksi mekanik bengkel di kontes ini dilakukan ketat, dengan salah satu parameter utamanya bagaimana mereka melayani konsumen. "Kita pilih 10 terbaik di grand final diseleksi lagi 5 terbaik malam ini dan didapat juara pertama," ujarnya.

Dia menjelaskan, kontes mekanik ini kembali diselenggarakan offline setelah selama pandemi kemarin diselenggarakan secara virtual.

Ada 3 level tahapan seleksi bagi para mekanik yang mengikuti Mechanic Contest 2022 ini, Level 1 yang telah dilewati secara online, dilanjutkan dengan level 2 yang diadakan offline secara bergantian di beberapa kota seperti Bandung, Yogyakarta, Bali, Surabaya, Medan, Jambi dan Jakarta.

Surya Parayoga dari Bengkel Graha Motor, Kuningan, Jawa Barat, berhasil meraih gelar Juara 1 dan membawa pulang 1 unit motor matic, serta Heri Mulyanto sebagai pemilik bengkel mendapatkan hadiah berupa peralatan pendukung untuk usaha bengkelnya.

"Semua pemenang tahun ini adalah semuanya network bengkel kita yang baru. Kita melihat dari network yang baru ini, mereka lebih advance mengejar," ujar Sri Adinegara.

Dia menambahkan, ajang kontes mekanik ini juga melibatkan para pemilik bengkel. "Bagi owner bengkel, programini memberikan benefit mekanik mereka menjadi lebih terlatif melayani konsumen," ujarnya.

Selain itu, kontes mekanik ini meningkatkan pengetahuan dan kemampuan penjualan pelumas, dan sekaligus pula meningkatkan pendapatan bagi pihak bengkel.

Dia menambahkan, rata-rata penjualan pelumas pada bengkel motor yang menjadi jaringan Federal Oil Center mencapai hampir 2x dari outlet biasa.

"Di kontes mekanik ini kita berikan pelatihan pelayanan ke konsumen dan ke depan kita akan berikan juga materi pelatihan bisnis untuk pemilik bengkel," ungkapnya.