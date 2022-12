Sepanjang November 2022, Suzuki telah Menjual 8.218 Unit Mobil, Didominasi All New Ertiga

MPV Suzuki Ertiga Hybrid di booth Suzuki di pameran otomotif GIIAS 2022, bulan Agustus di ICE BSD City, Tangerang. PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) menunjukkan performa penjualan positif di November 2022 dengan menjual mobil sebanyak 8.218 unit ke konsumen. Jumlah ini meningkat 8 persen dibanding Oktober 2022, dengan dominasi penjualan ritel dari All New Ertiga dan XL7.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) menunjukkan performa penjualan positif di November 2022 dengan menjual mobil sebanyak 8.218 unit ke konsumen.

Jumlah ini meningkat 8 persen dibanding Oktober 2022, dengan dominasi penjualan ritel dari All New Ertiga dan XL7.

Penjualan ritel All New Ertiga secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar 23 persen bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Capaian penjualan tersebut didominasi oleh All New Ertiga Hybrid yang berkontribusi sebesar 65 persen dari total penjualan seluruh varian All New Ertiga di November 2022.

All New Ertiga memberikan kontribusi sebesar 12 persen bagi total penjualan ritel Suzuki. Selain All New Ertiga, kontributor selanjutnya di November 2022 adalah XL7.

Penjualan ritel XL7 mengalami peningkatan 16 persen bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

XL7 sendiri berkontribusi sebesar 18 persen untuk total penjualan ritel Suzuki di bulan November 2022.

Bila dibandingkan dengan Oktober 2022, adanya peningkatan penjualan ritel yang dialami oleh All New Ertiga dan XL7 di November memberikan catatan yang positif berupa peningkatan penjualan sebesar 12 persen bagi kategori passenger car Suzuki.

Asst. to Dept. Head 4W Sales PT SIS Randy R. Murdoko, mengatakan pertumbuhan penjualan yang semakin baik di bulan November, terutama untuk All New Ertiga.

"Bahkan November ini menjadi salah satu capaian yang terbaik karena berikan catatan penjualan ritel tertinggi sepanjang tahun 2022 yang didominasi oleh mobil penumpang. Salah satu keunggulan yang dimiliki produk Suzuki di sektor efisiensi dan daya tahan semakin dikenal secara luas melalui tersematnya mesin K15 seperti yang terpasang di All New Ertiga, XL7 dan New Carry," tutur Randy, Senin (19/12/2022).