Adopsi Teknologi Kecerdasan Buatan Makin Luas, Fox Logger Kenalkan Tracking System Berbasis AI

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) kini makin meluas dan masif, termasuk di sektor transportasi yang antara lain kini digunakan untuk teknologi pelacakan kendaraan atau tracking system.

Fox Logger, salah satu pemain GPS tracker terbesar di Tanah Air, memperkenalkan teknologi tracking sistem berbasis AI.

“Kami terus berinvestasi dalam pengembangan AI, termasuk melalui penambahan jumlah SDM yang ahli di bidang teknologi ini, berbarengan dengan peningkatan fasilitas divisi R&D,” ujar CEO Fox Logger, Alamsyah Cheung dalam keterangan persnya yang dikutip Jumat, 3 Januari 2023.

Alamsyah menjelaskan, penggunaan teknologi AI bagi Fox Logger untuk membantu peningkatan safety level dan satisfaction level para pengguna kendaraan, sekaligus melengkapi dinamika industri otomotif yang semakin lekat dengan teknologi AI.

Salah satu model implementasi AI pada industri otomotif adalah visual inspection untuk komponen camshaft (komponen mesin kendaraan roda empat yang berfungsi mengatur bukaan valve).

“Di industri otomotif selama ini konsumen sangat dimanjakan keberadaan AI yang sudah embeded pada kendaraan yang dimiliki, khususnya kendaraan-kendaraan keluaran terbaru,” ujar Alamsyah.

Alamsyah memprediksi teknologi AI di masa datang akan makin luas lagi diadopsi pelaku industri otomotif. Dalam pengamatannya, saat ini hampir semua produsen kendaraan bermotor berlomba-lomba unjuk kemampuan dalam mengembangkan kendaraan penumpang autonomous melalui teknologi AI.

“Selain fitur active safety yang memberikan tingkat keamanan yang tinggi, saat ini teknologi AI juga sudah merambah fitur hiburan yang terpasang di kendaraan sehingga menciptakan pengalaman berkendara yang nyaman,” Alamsyah menjelaskan.

“Pada akhirnya nanti, kendaraan yang dilengkapi dengan AI yang canggih akan semakin menyatu dengan personalitas pengendaranya,” ungkapnya.

Sebagai pelaku GPS tracking system, Alamsyah menjelaskan peran Fox Loger dalam pengembangan teknologi AI di industri otomotif, terbilang vital: berada di koridor keamanan serta penyediaan informasi aktivitas dan Kesehatan kendaraan yang dimiliki.

Dia mencontohkan makin banyaknya masyarakat yang menggunakan smart watch yang dengan mudahnya memantau kesehatan sang pengguna.

"Hal ini juga yang akan dilakukan Fox Logger pada kendaraan yang sudah terintegrasi dengan teknologi kami. Kondisi kesehatan kendaraan akan menjadi sangat terpantau melalui perangkat berbasis AI yang rencananya akan kami luncurkan bulan depan,” Alamsyah mengungkapkan.

“Pada akhirnya nanti konsumenlah yang akan dimanjakan dengan additional value yang kami berikan, terutama menunjang produktivitas dan tingkat keamanan pengguna kendaraan,” ujarnya.

Dia menambahkan, saat ini Fox Logger juga terus mengejar penyelesaian pembangunan Tower Fox Logger setinggi 8 lantai di Jakarta Pusat yang diproyeksikan akan bisa digunakan seluruh lantainya secara full capacity dalam beberapa bulan ke depan.

Fox Logger juga terus mematangkan rencana go public melalui penawaran perdana saham ke pasar modal atau IPO. “Target kami di tahun 2023 adalah melakukan IPO di bursa dan sejauh ini segala sesuatunya masih berjalan on the track,” ujar Alamsyah.