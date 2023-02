Ditopang Banting Harga, Penjualan Mobil Listrik Tesla Naik di Januari 2023

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, BEIJING – penjualan mobil listrik Tesla melonjak tajam tembus mencapai 66.051 juta kendaraan selama Januari 2023.

Menurut Asosiasi Mobil Penumpang China, jumlah tersebut meningkat 18 persen bila dibandingkan dengan bulan Desember 2022, dimana saat itu Tesla hanya dapat menjual kendaraan listrik sebanyak 55.796 unit.

Melansir dari Bloomberg, melonjaknya penjualan mobil listrik milik perusahaan Elon Musk ini terjadi setelah Tesla memberikan diskon besar–besaran khusus pelanggan di China yang akan melakukan pembelian unit kendaraan listrik dengan seri Tesla Model 3 dan Model Y.

Melalui pengumuman di website resminya pada awal bulan Januari lalu, Tesla menjelaskan bahwa pihaknya akan memberikan subsidi mobil baru sebesar 6.000 yuan serta subsidi asuransi senilai 4.000 yuan yang berlaku hingga 28 Februari 2023.

Potongan harga sengaja dilakukan Tesla demi menggenjot penjualan mobil listrik di tahun 2023 sehingga perusahaan dapat menutup pembengkakan kerugian, serta mengalahkan persaingan dari pembuat EV lokal seperti BYD Co, Nio Inc. dan Xpeng Inc.

Dengan terbitnya laporan penjualan ini, Tesla tampil sebagai produsen kendaraan listrik dengan penjualan terlaris nomor dua di pasar China setelah BYD Co Ltd yang sukses mengirimkan 150.164 mobil selama bulan Januari.

Untuk kembali meningkatkan penjualan mobil listrik di China yang dianggap sebagai pasar terbesar dunia, Elon Musk akan memacu produksi Tesla di pabriknya yang ada di Shanghai selama dua bulan ke depan.

Dipilihnya China sebagai pusat penjualan Tesla bukan tanpa alasan, pasalnya China merupakan pasar terbesar kedua Tesla yang menyumbang sekitar dua pertiga dari semua penjualan kendaraan listrik secara global pada tahun 2022.