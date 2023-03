Bidik Pasar Tangerang Raya, Chery Buka Diler 3S di Serpong

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Chery Sales Indonesia (CSI) memperluas basis penjualan dan after sales kendaraannya di Jabodetabek dengan membuka diler di Serpong, Tangerang Selatan setelah sebelumnya membuka diler di Depok dan Bekasi.

Diler baru ini dikelola grup Arta dan menjadi diler kedua bagi grup ini setelah diler pertama dibuka beberapa waktu lalu di Pluit, Jakarta Utara.

Diler Chery Serpong merupakan diler dengan status 3S, selain melayani sales atau penjualan juga melayani service dan spare parts.

Baca juga: Tiga Fitur Favorit Pengunjung IIMS 2023 di SUV Chery Tiggo Series

"Ini pembukaan outlet Arta kedua setelah yang pertama dibuka di Pluit dan dipimpin kepala diler wanita. Chery akan terus ekspansi di daerah Jabodetabek. Pembukaan outlet di kawasan Serpong ini diharapkan bisa melayani kebutuhan konsumen di kawasan BSD dan sekitarnya," ungkap VP Director PT Chery Sales Indonesia, Harry Kamora di acara peresmian, Rabu, 8 Maret 2023.

Harry menjelaskan, untuk wilayah DKI Jakarta, Chery sudah grand opening 3 diler. "Minggu depan kita akan resmikan diler kita di Pontianak. Diler Medan dan Surabaya sudah dibuka," ujarnya.

Dia mengatakan, saat ini Chery telah memiliki 30 diler secara nasional dan lebih dari setengahnya sudah beroperasi.

"At least kita sudah bergerak ada 30 diler dan sampai akhir tahun kita akan kejar sampai 60 outlet. Kami percaya bahwa produk is number one. Seiring penerimaan produk ini yang bagus di market, kami menerima permintaan calon-calon diler baru untuk bergabung. Karena itu target pembukaan 60 diler sampai akhir tahun, saya optimistis akan tercapai," ujarnya.

Dia menambahkan, pembukaan diler Chery di Serpong ini akan semakin memantapkan posii Chery di pasar otomotif Indonesia. "Soal aftersales, kita pastikan kita berani jual kita juga berani memberikan layanan after sales. Chery juga tidak bisa berjalan sendiri tanpa support industri terkait seperti leasing," imbuh Harry Kamora.

Baca juga: Bakal Jadi Pesaing HR-V, Berikut Spesifikasi dan Harga Chery Omoda 5

Chery Arta Serpong berlokasi di Jl. Raya Serpong No.111, Pakualam, kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten.

Pada acara peresmian tersebut, Chery menampilkan SUV kompak larisnya, Chery Omoda 5.

Soal alasan dipilihnya Serpong untuk lokasi diler baru, Rendi Radito, Sales Director Chery Sales Indonesia mengatakan, wilayah Serpong merupakan pasar sangat potensial bagi kendaraan SUV.

"Kenapa kami buka di Serpong, berdasar studi kami, Serpong merupakan kantong dari segmen mobil Chery," ujarnya.

Herman Suryahusada, Presdir Arta Motor berharap penjualan Omoda 5 jadi penopang penjualan Chery di diler Serpong dan Pluit yang kini beroperasi.

"Permintaan test drive terbanyak kami terima untuk model ini sekaligus membuktikan Omoda 5 sebagai mobil premium yang sangat diminati. Mulai April Omoda 5 akan mulai delivery ke konsumen," uajr Herman.

Lily Aristanty, Branch Manager Chery Serpong menjelaskan, diler ini siap memberikan layanan 3S sales service spare parts. "Cakupan layanan kami sampai ke area Kota dan Kabupaten Tangerang. Selama ini servis dilayani diler Chery Kebon Jeruk, sekarang bisa dilayani di outlet di Serpong," ungkap Lily.

Diler Chery Serpong resmi mulai memasarkan kendaraan Chery di Desember 2023. "Di pameran IIMS ,lalu kami menerima banyak pesanan masuk untuk Tiggo 7 Pro dan selama 11 hari pameran, permintaan Omoda 5 kami sebanyak 70 unit, kebanyakan dari Tangerang," imbuhnya.