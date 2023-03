Pandemi Covid-19 Mereda, Astra Financial Alami Peningkatan Laba Hingga Rp 6 Triliun

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Meredanya pandemi Covid-19 berdampak baik bagi bisnis sektor keuangan. PT Sedaya Multi Investama (Astra Financial) mencatatkan pertumbuhan bisnis yang positif di tahun 2022.

Perusahaan dengan berbagai bidang usaha ini membukukan peningkatan laba 22 persen, menjadi Rp 6 triliun hingga akhir 2022.

Peningkatan kinerja berasal dari pertumbuhan sektor ritel, khususnya pada bisnis pembiayaan konsumen.

Director In Charge Astra Financial Suparno Djasmin, mengatakan Astra Financial memiliki peranan positif dalam mendorong pertumbuhan unit bisnis, khususnya dalam value chain Grup Astra dan di luar ekosistem Astra, serta mendorong inovasi digital.

"Melihat perkembangan ekonomi pasca pandemi Covid-19, kami optimistis khususnya, sektor ritel

akan tumbuh lebih baik dibanding tahun sebelumnya," ungkap Suparno dalam Bincang-bincang Astra Financial di Menara Astra, Jakarta, Rabu (8/3/2023).

Berdasarkan data akhir Desember 2022, Astra Financial memberikan kontribusi keuntungan terhadap grup Astra sebesar 21 persen atau senilai Rp 6 triliun.

Angka laba tersebut tumbuh sebesar 22 persen pada tahun 2022 dibanding tahun sebelumnya.

"Hingga akhir tahun 2022, Astra Financial memiliki aset sebesar Rp 166 triliun dengan 910 jaringan yang didukung oleh 34.000 karyawan di seluruh Indonesia, serta melayani lebih dari 25 juta konsumen," tuturnya.