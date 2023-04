Subaru Akan Operasikan 6 Dealer Baru Hingga Akhir 2024

The All-New Subaru WRX ditampilkan pada acara Subaru WRX First Handover, di Jakarta, Minggu (2/4/2023). TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Subaru Indonesia akan menambah enam dealer resmi baru tahun ini untuk melengkapi dua dealer resmi 3S (sales, service and sparepart) yang saat ini sudah beroperasi.

Dua diler resmi tersebut adalah Plaza Subaru Alam Sutera Tangerang dan Plaza Subaru Batam.

Ada empat dealer baru yang segera dibuka yakni di Arteri Pondok Indah Jakarta Selatan, Jalan Saharjo Tebet Jakarta Selatan, Bandung dan Surabaya.

Dua dealer lainnya akan dibuka di 2024 berlokasi di Jakarta Barat dan Bekasi.

Chief Operating Officer Subaru Indonesia Arie Christopher menyampaikan secara total pihaknya akan memiliki 8 jaringan dealer resmi hingga akhir tahun 2024.

Penambahan jaringan dealer ini didasari atas arahan prinsipal Subaru Corporation Japan dan kondisi pasar, dimana brand Subaru adalah brand yang unik dan eksklusif untuk penggemarnya.

"Selain itu perkembangan dedicated facility ini akan dapat memberikan layanan semakin baik, enjoyment dan peace of mind kepada seluruh pelanggan Subaru dengan produk model apapun dari tahun berapapun," ujar nya di acara Subaru WRX First Handover, di The Forest - Veranda, Jakarta, Minggu (2/4/2023).