Lima Pilihan Mobil Bekas Harga di Bawah Rp 200 Juta yang Cocok untuk Mudik

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Semakin baiknya infrastruktur jalan di Pulau Jawa, diprediksi akan membuat semakin banyak masyarakat memanfaatkannya untuk mudik ke kampung halaman pada libur lebaran 2023.

Bagi Tribunners yang ingin menjajal jalur Tol Trans Jawa saat mudik lebaran dan berencana membeli mobil bekas, Tribunnews punya nih rekomendasinya.

Tapi ingat, saat akan meminang mobkas jangan asal membeli, perhatikan surat-surat dan kondisi mobil, mulai dari mesin, body, interior hingga yang terpenting adalah surat-surat.

1. Nissan Grand Livina

MPV 7-penumpang ini memilik eksterior yang elegan. Dimana grill dengan aksen chrome dilengkapi bumper beraksen garis melintang dan ada pula dua fog lamp di sisi kanan dan kiri bumper, serta lampu utama berukuran besar yang masih menggunakan halogen.

Sisi interiornya didominasi warna krem dan hitam, serta sudah dilengkapi dengan Sound-Absorbing Material untuk meredam suara dari luar.

Performanya didukung mesin baru berkode HR15DE berkapasitas 1.5 L konfigurasi 4 silinder 16 valve berteknologi DOHC dengan Twin Dual Injector dan VTC dengan tenaga maksimal 109 PS.

Harga Nissan Grand Livina keluaran 2017 dibanderol mulai Rp 160 jutaan - Rp 180 juta.

All New 1.5 HWS : Rp 180 juta

All New 1.5 SV A/T : Rp 160 juta

All New 1.5 SV M/T : Rp 160 juta

All New 1.5 X-Gear A/T : Rp 170 juta

All New 1.5 X-Gear M/T : Rp 170 juta

All New 1.5 XV A/T : Rp 170 juta

All New 1.5 XV M/T : Rp 170 juta

2. Suzuki Ertiga

Suzuki Ertiga keluaran 2018 memiliki tampilan luar yang semakin agresif, yang dipadukan dengan grill honey comb, desain bumper depan slim and sleek, lampu sedikit menyipit dan finishing rumah foglamp yang eye catching.

Bagian interiornya dibuat lebih mewah dengan dominasi wood panel pada area dashboard dan sebagian pintu.

Ertiga dilengkapi mesin K15 yanh lebih halus, hening dan irit bahan bakar. Mesin ini mampu menciptakan daya maksimum 104,7 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimum 138 Nm pada 4400 rpm.