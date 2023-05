Prestige Motorcars Memboyong Lamborghini Urus S Untuk Menyegarkan Lini SUV Yang Telah Ada

PRESTIGE MPTOCARS memboyong Lamborghini Urus S untuk menyegarkan lini SUV yang telah ada. Urus S mewujudkan konsep visioner kendaraan SSUV (Super Sport Utility Vehicle) yang lahir dari DNA Lamborghini murni.

Dalam Lamborghini Urus S, desain dan eksklusivitas telah ditingkatkan, memberikan performa terbaik dan rasa mewah bagi pengemudinya.

Urus S adalah SSUV canggih, terkencang, paling sangar di dunia yang memadukan performa dan kenyamanan maksimal di segala medan dan permukaan jalan. Dilansir dari situs web.

www.autoexpress.co.uk “Urus S has the theatre you expect from a Lamborghini in terms of performance but it also delivers as a family SUV. With these two distinguishable models to choose from, the Urus should be more popular than ever.”

Lamborghini Urus S

Situs web lokal pun memberikan review yang sangat positif untuk mobil ini “Lamborghini Urus S pantas menyandang gelar SUV produksi massal yang terkencang di dunia,”

Urus S merupakan paket lengkap bagi Anda yang mencari mobil keluarga dengan pesona trek balap yang menyenangkan.

Brand New Lamborghini Urus S Lamborghini Urus S memiliki tampilan yang sangat eye-catching, garis yang memanjang di sepanjang bodi membuat mobil ini terlihat mengintimidasi sekaligus sporty.

Dilengkapi dengan 666 CV (490 kW) pada 6.000 rpm, Urus S berakselerasi dari 0 hingga 100 km hanya dalam waktu 3,5 detik. Mobil ini akan menjadi andalan terbaru seri SUV di Indonesia, khususnya bagi para penikmat adrenalin yang akan dimanjakan dengan top speed 305 km/jam.

Ketangguhan Urus S untuk melibas segala medan dan kondisi jalan membuatnya sangat cocok di Indonesia.

Lamborghini Urus S

“Komitmen kami untuk memajukan industri otomotif di Indonesia, memotivasi kami untuk terus menghadirkan inovasi-inovasi terbaru. Kini opsi SUV di Indonesia semakin berwarna dengan hadirnya Urus S di Prestige Motorcars. Kami merekomendasikan Urus S bagi pengemudi yang menginginkan pengalaman berkendara yang memacu adrenalin dan tiada duanya. Karena ini bukan sekedar SUV, melain SSUV (Super Sport Utility Vehicle).” ungkap Rudy Salim selaku CEO Prestige Motorcars di kawasan Pluit Jakarta Utara.

Sebagai salah satu SUV tercepat di dunia, Lamborghini Urus S adalah keajaiban yang menjadi nyata. Tidak hanya sangar di trek, mobil ini juga family -friendly car dengan ground clearance yang tepat dan kemampuan off-road. Pada tahun 2021, Automobili Lamborghini mencatat hasil penjualan terbaiknya.

Dengan 8.405 mobil dikirim ke seluruh dunia. Strategi pertumbuhan yang unggul berhasil membuat penjualan naik sebesar 13 persen dibandingkan tahun 2020, menghasilkan pertumbuhan dua digit di ketiga pasar makro Lamborghini: Amerika (+14%), Asia Pasifik (+14%), dan EMEA (+12%).

Roda Lamborghini Urus S

"Model yang berkontribusi memecahkan rekor penjualan adalah Urus Super SUV, dengan pengiriman 5.021 unit, Huracán bertenaga V10, dengan pengiriman 2.586 unit, dan V12 Aventador, dengan pengiriman 798 unit. Angka ini menunjukan bahwa Urus S memang dicintai dan diterima sebagai SUV tercepat, tersangar, dan tercanggih di seluruh dunia," tutur Rudy

Eksterior Desain Urus S mempertahankan tampilan berotot dan garis percaya diri khas Urus, tetapi dimensi pahatannya sekarang dibuat lebih besar. Bumper depan dan belakang memiliki desain yang lebih gagah, serta lengkungan roda baru dan kap mesin yang dicat serat karbon.