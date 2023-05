PEVS 2023 Dihadiri 30.700 Pengunjung Dengan Total Transaksi Rp 289 Miliar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) dan Dyandra Promosindo menutup perhelatan PEVS 2023 dengan sukses dan memukau.

Selama lima hari berturut-turut (17-21 Mei 2023) PEVS 2023 yang diadakan di JIExpo Kemayoran berhasil menjadi pusat perhatian para penggemar kendaraan listrik, professional industri, dan masyarakat umum.

Pameran ini telah menjadi media interaktif yang luar biasa bagi produsen, penjual, dan konsumen untuk berinteraksi, berbagi pengetahuan, dan mengeksplorasi terobosan terbaru dalam industri otomotif, khususnya kendaraan listrik.

Panitia penyelenggara dengan bangga mengumumkan total 30.700 jumlah pengunjung yang hadir meramaikan dan merasakan pengalaman ekosistem hijau kendaraan listrik dalam acara ini.

PEVS 2023 menampilkan beragam kendaraan listrik, termasuk mobil, sepeda motor, skuter, dan sepeda listrik, menyajikan deret atraksi menarik hingga mewadahi panggung edukasi wawasan kendaraan listrik.

Pengunjung dapat merasakan sensasi mengendarai kendaraan-kendaraan ini melalui uji coba langsung, sementara para ahli industri memberikan wawasan yang berharga tentang teknologi terkini dan masa depan kendaraan listrik.

Ketua Umum Periklindo, Moeldoko turut menyampaikan pandangannya atas keberhasilan perhelatan PEVS 2023.

“Periklindo dalam mencanangkan PEVS 2023 tidak hanya sebatas ajang penjualan kendaraan listrik semata. Lebih jauh dari itu, PEVS juga menjadi ajang sosialisasi kebijakan dari Pemerintah untuk keberlangsungan kendaraan listrik dan edukasi kepada masyarakat umum terhadap upaya Pemerintah termasuk juga BUMN untuk menciptakan berbagai terobosan dalam mempercepat perkembangan ekosistem kendaraan listrik tanah air. Dan harapan itu, telah berhasil diwujudkan PEVS 2023,” tutur Moeldoko.

Lebih lanjut pihaknya berharap bahwa PEVS menjadi ajang yang lebih besar lagi di masa mendatang juga seluruh pihak dapat secara rutin mengadakan pertemuan untuk mendapatkan informasi atas isu kendaraan listrik sehingga pemerintah dapat mendapatkan feedback atas berbagai upaya yang telah dilakukan untuk program ini.

Selanjutnya, Project Manager Dyandra Promosindo, Rudi MF menyampaikan sambutannya sekaligus memaparkan berbagai capaian kinerja seluruh pihak dalam perhelatan PEVS 2023 terbukti membuahkan hasil yang sepadan.

“Selama 5 hari penyelenggaraan PEVS 2023, dengan bangga Dyandra Promosindo mengumumkan total transaksi Rp289 M dari total 81 brand yang berpartisipasi menjadi peserta PEVS 2023. Total transaksi tersebut masih akan terus bertambah hingga malam hari selesainya pelaksanaan PEVS 2023. Untuk itu, kami selaku penyelenggara, merasa terhormat atas kepercayaan yang diberikan kepada kami serta dukungan tak henti-hentinya dari seluruh pihak, seluruh pimpinan Agen Pemegang Merek (APM), brand peserta hingga sponsor yang percaya untuk menyongsong masa depan yang lebih hijau dengan penggunaan kendaraan listrik dalam kehidupan sehari-hari,” jelas Rudi MF.

Kemeriahan seremoni penutupan perhelatan PEVS 2023 sore hari ini (21/5) dilanjutkan dengan pengumuman pemenang untuk berbagai brand yang menjadi peserta PEVS 2023.

Kategori Electric Vehicle (EV) Mobil

BEST BOOTH ACTIVITY dimenangkan oleh MG

BEST BOOTH CAR <200 SQM dimenangkan oleh MG

BEST BOOTH CAR >200 SQM dimenangkan oleh Wuling

BEST ELECTRIC CITY CAR dimenangkan oleh Wuling Air ev

FAVORITE EV CAR BRAND LAUNCH dimenangkan oleh Seres

BEST LUXURY ELECTRIC CAR dimenangkan oleh BMW iX

FAVORITE EV DISPLAY dimenangkan oleh Wuling Binggo

FAVORITE EV BUS dimenangkan oleh MAB Electric Bus MD 8E Crossx

FAVORITE EV PICK UP dimenangkan oleh DFSK EC31

FAVORITE EV TRUCK dimenangkan oleh MAB Electric Low Entry Truck Aquila

FAVORITE NEW COMER EV dimenangkan oleh Seres E1

MOST AFFORDABLE EV COMMERCIAL CAR dimenangkan oleh DFSK Gelora E