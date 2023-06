Toyota Umumkan Harga All-New Yaris Cross, Varian Hybrid Berbanderol Mulai Rp 440 Juta

Toyota All New Yaris Cross

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Toyota Astra Motor (TAM) mengumumkan harga resmi All-New Yaris Cross pada Selasa (13/6/2023).

Mobil yang dirilis pada Mei 2023 ini menawarkan enam pilihan model di mana tipe 1.5 S HV CVT with GR Parts Aero Package dengan hybrid engine dan sematan GR Aero Package diposisikan sebagai flagship model. Sementara harganya sendiri ditawarkan mulai Rp 351 juta - Rp 449 juta.

Vice President Director PT Toyota Astra Motor Henry Tanoto, mengatakan setelah me-launching All-New Kijang Innova Zenix Hybrid EV sebagai kendaraan elektrifikasi Toyota pertama yang diproduksi lokal, Toyota menghadirkan All-New Yaris Cross sebagai full Hybrid EV karya anak bangsa berikutnya.

"Sebagai pionir di B-segment dengan pangsa pasar besar, Medium SUV ini memberikan kesempatan kepada kalangan pelanggan yang lebih luas supaya dapat memiliki kendaraan ramah lingkungan dengan harga yang semakin terjangkau, dilengkapi dengan adanya fitur comfort dan safety yang canggih dan modern, serta tetap mempertahankan fungsionalitas dan drivability khas SUV perkotaan yang andal untuk mobilitas harian dan rekreasi," tutur Henry, Selasa (13/6/2023).

Dengan memasukkan teknologi elektrifikasi sebagai bagian dari Multi Pathway Strategy dalam berkontribusi menekan emisi karbon, All-New Yaris Cross dilengkapi pilihan hybrid engine 2NR-VEX dengan kapasitas 1.500 cc 4 silinder bertenaga 67 kW pada engine dan 59 kW pada motor listrik dan torsi puncak 121 Nm pada engine dan 141 Nm pada motor listrik.

Dikendalikan oleh Toyota Hybrid System (THS), dapur pacu ini dilengkapi EV Mode dan transmisi CVT yang bersinergi dengan motor listrik canggih untuk menggerakkan as roda depan, dalam penyaluran tenaga yang paling efisien dan minim polusi tanpa mengorbankan performa.

Pengembangan pada motor listrik dan pemakaian baterai Lithium-Ion yang lebih kompak, berkontribusi untuk menghasilkan linier performance yang semakin kuat dan intuitif, namun hemat bensin, hening, dan zero emission.

Adanya EV Mode memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk merasakan langsung keunikan karakter berkendara sebuah kendaraan listrik murni yang senyap, responsif dan tidak membutuhkan bahan bakar.

Tersedia pilihan mesin Gasoline yang menggunakan engine ikonik dan sudah terbukti keandalannya yaitu 2NR-VE 1.500 cc 4 silinder Dual VVT-i bertenaga 78 kW dan torsi 138 Nm.

Terdapat pilihan transmisi manual 5-speed dan CVT dengan performance response memadai dan hemat bahan bakar dalam rangka menawarkan low cost of ownership tanpa mengurangi ketangguhannya dalam menemani mobilitas pelanggan.

Berikut daftar harga All-New Yaris Cross on the road DKI Jakarta:

- All New Yaris Cross 1.5 G M/T : Rp 351.000.000

- All New Yaris Cross 1.5 G CVT : Rp 364.000.000

- All New Yaris Cross 1.5 S CVT : Rp 407.700.000

- All New Yaris Cross 1.5 S CVT with GR Parts Aero Package : Rp 417.000.000

- All New Yaris Cross 1.5 S HV CVT : Rp 440.600.000

- All New Yaris Cross 1.5 S HV CVT GR Parts Aero Package : Rp 449.950.000.